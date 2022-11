MISSION TO CALABRIA - 2/4 November 2022 Il GAL Batir protagonista nella promozione del territorio

galbUn appuntamento della Calabria con l’Europa, quello tenutosi in questi giorni, nell’ambito della Missione in Calabria della Commissione per lo Sviluppo Regionale del Parlamento Europeo, guidata dal presidente della Commissione REGI YounousOmarjee, in cui il GalBatir è stato scelto come protagonista attivo per presentare e far conoscere al mondo e alla delegazione giunta in Calabria le eccellenze e le unicità del territorio.

A seguito dell’arrivo degli ospiti internazionali giunti in Calabria ha avuto luogo un primo incontro di benvenuto con i rappresentanti del Governo della Regione Calabria responsabili per gli affari europei. Presenti all’evento, ad accogliere la delegazione estera, l’on. Gianluca Gallo, Assessore Regionale Agricoltura e Risorse Agroalimentari e il dott. Giacomo Giovinazzo Direttore Generale del Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari, il Presidente del GalBatir Emanuele Oliveri e il Direttore del GalBatir Fortunato Cozzupoli. Grande apprezzamento per la presentazione dei prodotti del GalBatir e per la degustazione avvenuta presso la OP Spagnolo. “Da anni – dice il Direttore del GAL Batir Fortunato Cozzupoli – il GAL lavora alla trasmissione delle buone pratiche nel campo dello sviluppo rurale e alla promozione dei prodotti enogastronomici di nicchia che il territorio calabrese e del Basso Tirreno Reggino offrono: questa occasione, apprezzata da tutti i delegati della Commissione, è stata un’ulteriore conferma dell’ottimo lavoro che sta svolgendo il GalBatir in questo periodo. Una giornata in cui oltre a far conoscere e degustare i prodotti del territorio del GAL Batir, i delegati della Commissione per lo Sviluppo Regionale del Parlamento Europeo hanno avuto modo di scoprire tantissime peculiarità e prodotti del nostro territorio tra le quali le tabacchiere di Bergamotto che venivano usate per conservare il tabacco da fiuto. Con la buccia rovesciata dell’agrume veniva costruita una bottiglietta con un piccolo tappo a vite in cui veniva posto il tabacco che, al bisogno, veniva versato in piccole quantità nel cavo dell’avambraccio e poi annusata.

“Il Batir è un Gruppo di Azione Locale in fermento – aggiunge il Presidente del GAL Batir Emanuele Oliveri - che ha come principale obiettivo quello di favorire e sostenere i processi di crescita endogeni e il miglioramento della qualità della vita delle aree rurali anche attraverso la valorizzazione dei prodotti del territorio. Ringrazio la Regione Calabria per l’opportunità che ci ha dato e la struttura del Gal che con grande professionalità ha compreso la grande opportunità e con grande professionalità ha realizzato questo momento promozionale”