Pagamento Tari, nota stampa dell'Assessore al Bilancio Santa Parrello

Santina Parrello - RpBL'assessore al Bilancio, Programmazione e Risorse Finanziarie Santa Parrello comunica che in questi giorni sono stati inviati avvisi di pagamento relativi alla TARI (tributo comunale sui rifiuti e sui servizi) anno 2022. I suddetti avvisi prevedono il pagamento in due rate ( con scadenza 30.10.22 e 30.11.22) o in un’unica soluzione. Nel caso in cui la scadenza della rata è antecedente alla data di pervenimento dell’avviso (a seguito di ritardi del servizio postale), l’utente ha la possibilità di pagare successivamente, senza incorrere negli interessi di mora.

Ai sensi del vigente regolamento comunale delle entrate tributarie, può essere chiesto, al competente ufficio Tributi, la rateizzazione dell’importo per la somma minimadi 100 €.

Si precisa che il calcolo della tariffa, aggiornato ai costi relativi al nuovo contratto, è effettuato, per le utenze domestiche, sulla base dei metri quadrati dell’abitazione e del numero di componenti; per le utenze non domestiche viene calcolato sulla base dei metri quadrati e della categoria commerciale di appartenenza.

Il costo delle attuali tariffe, che coprono l’intero costo del servizio, risulta maggiorato rispetto all’anno precedente, a seguito dell’affidamento della nuova gestione di raccolta RSU alla ditta Muraca, scaturito dalla gara d’appalto triennale indetta con determina n. 9 del 18/02/22, che ha comportato un aumento di 600.000 €. circa, necessari a garantire l’efficienza del servizio rispetto ai servizi garantiti dalla ditta precedente (Locride Ambiente).

A seguito di un ribasso dell’offerta in occasione della gara d’appalto , si è ottenuto un risparmio di €. 108.996,56 annui rispetto a quanto preventivato in bilancio, somma che questa maggioranza ha deciso di utilizzare spalmandola su tutte le utenze al fine di abbassare la tariffa, consentendo così di mitigare gli effetti dell’aumento del costo relativo al nuovo contratto.

L’obiettivo di questa maggioranza è quello di ridurre nei prossimi anni il costo della tariffa, attraversoun aumento della percentuale di raccolta differenziata che consentirebbe di abbassare i costi di conferimento in discarica.

A tal fine, si invita la cittadinanza ad un rigoroso rispetto delle regole nel conferimento dei rifiuti differenziati che ci consentirebbe diavereun impatto meno invasivo sull’ambiente ed un costo più contenuto del servizio.