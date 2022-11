BAGNARA CALABRA Canone idrico: la replica dell'Assessore al Bilancio Santa Parrello

Santina ParrelloIn esito al tentativo di strumentalizzazione e mistificazione portato avanti artatamente da simpatizzanti ed esponenti del gruppo di opposizione “La Bagnara che Vogliamo”, in merito alla posizione di quest’Amministrazione sulle problematiche relative al canone idrico, al fine di fare chiarezza, sbugiardare i vari “pinocchi” e, soprattutto, rassicurare i cittadini, si rappresenta quanto segue.

Preliminarmente, si precisa che la posizione dell’assessore al Bilancio, Tributi e Risorse Finanziarie, nonché di tutto il gruppo di maggioranza è assolutamente coerente con quanto portato avanti negli anni, prima da consiglieri di minoranza ed in questi mesi da consiglieri di maggioranza!

La sterile polemica scaturisce dalla pubblicazione della delibera di giunta nr. 148 del 08/9/22, con la quale l’attuale Giunta ha deciso di non seguitare nell’operato della vecchia amministrazione che con delibere nr. 32 del 04/3/21 e nr. 40 del 07/4/22 (disponibilli sul sito web del comune) dava mandato al funzionario responsabile dell’Ufficio Tributi di costituirsi in giudizio avverso tutti i ricorsi e le sentenze relative al canone idrico.

Già con nota del 10/9/22 questa maggioranza rappresentava di non voler dare seguito all’atto di indirizzo espresso dalla precedente Giunta, considerato che, in esito all’emanazione della L. 205/17, che ha introdotto la prescrizione breve sul canone idrico a decorrere dall’anno 2020, ed alle numerose sentenze giurisdizionali che hanno accolto nel merito i ricorsi, si riteneva inopportuno e non conveniente per l’Ente comunale costituirsi in giudizio avverso ricorsi contro avvisi/ingiunzioni di pagamento e sentenze in primo grado.

Nella stessa nota si rilevava, altresì, che l’ordinanza nr. 883/22 della Suprema Corte di Cassazione, aveva ribadito, invero, che le cartelle esattoriali, come peraltro, già indicato nel comunicato pubblicato da quest’assessore in data 03/7/22, possono essere impugnate solo per vizi propri dell’atto e non anche allo scopo di contrastare la pretesa tributaria, in quanto la suddetta pretesa tributaria avrebbe potuta essere contestata all’atto della notifica dell’avviso/ingiunzione di pagamento, senza aspettare la formazione del titolo esecutivo (cartella esattoriale).

Pertanto, la delibera di giunta, di cui all’oggetto, è un atto dovuto e relativo, per come emerge chiaramente dal testo della stessa, ai soli ricorsi avverso le cartelle esattoriali, in ragione dell’ordinanza nr. 883/22 della Suprema Corte di Cassazione.

Peraltro, l’iter di formazione della suddetta delibera, proprio per la delicatezza della questione, è stato oggetto di un’ampia discussione, non solo tra funzionario responsabile dei tributi e componenti della maggioranza, ma preliminarmente, per eccesso di zelo, la scrivente ha ritenuto opportuno documentarsi ulteriormente anche attraverso il conforto di pareri autorevoli di addetti ai lavori (rappresentanti della classe forense e della magistratura tributaria).

Concludo, nella speranza di essere stata sufficientemente chiara, ma nella consapevolezza che le materie oggetto dell’assessorato al Bilancio e Tributi, hanno una natura estremamente tecnica che non si presta a facili semplificazioni, richiedendo un minimo di conoscenza di principi giuridici e terminologie specifiche, onde evitare di far confluire il tutto nel calderone delle generalizzazioni e del pressapochismo, su cui i soliti “furbetti“ provano a sguazzarci, speculando politicamente, nel misero tentativo di travisare la realtà!

Assessore al Bilancio, Programmazione e Risorse Finanziarie - Santa Parrello