BAGNARA CALABRA "La Bagnara che VogliaAmo": "Canone idrico, le bugie vengono sempre a galla"

Canone idricoMai ingannare i cittadini!

Si può promettere il proprio impegno ad amministrare bene e nel loro interesse, ma MAI PROMETTERE SAPENDO DI NON POTERLO MANTENERE O MENTIRE SAPENDO DI FARLO, per avere consenso elettorale! L' inganno propagandistico è una vigliaccata nei confronti dei cittadini ! Ci riferiamo a tutte le bugie che avete detto alla gente sul pagamento del canone idrico.

Avete detto in ogni sede a voi possibile e consona (piazze , social , consiglio comunale , al bar, per strada, ecc ) che il canone non andava pagato , che l'Amministrazione Frosina era incapace e sbagliava a farvi pagare l'idrico 2017 e successivi anni, ed ancor più incapace era il Funzionario Dirigente dell'Area Tributi a chiedervi tale pretesa tributaria .

Con la delibera che potete visionare qui di seguito ma anche all'Albo Pletorio del Comune, la giunta Pistolesi AMMETTE con atto pubblico (appunto con la delibera) CHE HANNO MENTITO! Ammettono che l'Amministrazione Frosina non era una ciurma di farabutti contro la gente.

Infatti con questa delibera danno incarico al Funzionario dell'Area Tributi di costituirsi in giudizio contro i cittadini che hanno proposto ricorso avverso le cartelle esattoriali riferite al canone idrico.

Erano mesi che sentivamo i rumors dei cittadini che ci dicevano "mi avevano detto di non pagare ed ora mi è arrivata la cartella esattoriale !", ma noi volevamo dare risposte pubbliche alle vostre BUGIE, attendendo un atto ufficiale che lo dimostrasse. Noi non insinuiamo dubbi alla gente (come avete fatto voi in 5 anni, campagna elettorale compresa ) , noi informiamo la gente con i fatti!

I fatti sono che con la delibera n.148 del 15 settembre 2022, avete buttato la maschera della menzogna, dando indirizzo al Funzionario di difendere il Comune avverso i ricorsi ! RICORSI frutto di quello che VOI avete fatto CREDERE ai cittadini!

AVEVANO DETTO di non pagare le bollette idrico, ed oggi con questa delibera hanno sancito la mala fede di quello che hanno promesso .

Di fronte a questo disgustoso "reato" di coscienza contro i cittadini, chiedere che facciano le dovute scuse non serve, perchè oltre all' INGANNO i cittadini stanno subendo la BEFFA, quella di pagare somme maggiori al tributo dovuto.

Quello che possiamo chiedere è il giudizio di valutazione dei cittadini, verso chi ha venduto fumo sui social e nelle piazze con effetti speciali e denigrazioni contro l' ex Amministrazione, facendo credere che le loro capacità e competenze sarebbero state la panacea a tutti i mali. Intanto e per il momento, stanno solo dimostrando che le loro BUGIE hanno le gambe sempre più corte e l' aver mentito alla gente, sapendo di farlo, sarà il loro peggiore incubo!

La Bagnara che VogliAmo