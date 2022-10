BAGNARA CALABRA Iniziative natalizie: Rocco Fedele incontra le Associazioni culturali

Rocco FedeleSi è tenuto ieri presso l'aula consiliare del Comune di Bagnara Calabra, in presenza del delegato alla cultura Rocco Fedele e dal funzionario comunale Vincenzo Calabrò, un incontro con le associazioni culturali che ha avuto come scopo fornire delle delucidazioni in merito l' avviso pubblico di manifestazione di interesse per la realizzazione di iniziative relative alle festività natalizie del corrente anno, e pubblicato lo scorso 24 Ottobre.

Tale manifestazione di interesse scadrà il 7 Novembre 2022. L' amministrazione chiede alle varie associazioni e anche alle attività produttive delle idee progettuali da sottoporre alla sua attenzione e in seguito da valutare per poter andare incontro a loro per quanto riguarda l' aspetto esconomico.

Le associazioni interessate, oltre i requisiti richiesti, dovranno presentare una descrizione ben illustrata della proposta che intendono realizzare, includendo i giorni, i luoghi in cui si svolgeranno gli eventi, e anche specificare le tecniche, i materiali da utilizzare e le varie richieste organizzative. Al fine di beneficiare del contributo è necessario presentare un quadro economico dettagliato, in modo tale da permettere all' Amministrazione comunale di agire in modo chiaro, lineare e trasparente. Tutte le proposte che verranno approvate verranno inserite nel periodo che va dal 4 dicembre 2022 all'8 gennaio 2023.

"La finalità di questa iniziativa che rende il comune coorganizzatore di tali eventi è quello di creare una vera e propria rete tra le varie attività produttive, commerciali e gli enti associativi, e con tutti gli attori del tessuto sociale affinchè vi sia un lavoro sinergico volto alla valorizzazione del territorio", così conclude l' Assessore Fedele.

Nina Velardo