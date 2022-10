BAGNARA CALABRA Decoro urbano, continuano gli interventi sul territorio

Palloncino Continuano le iniziative dell'Amministrazione comunale per il decoro urbano. Nei giorni scorsi è stata ripulita l'area adiacente il Palloncino: a darne notizia l'assessore allo sport e all'ambiente Paolo Gramuglia. < >.

A quanto è dato sapere, il Comune in accordo con la ditta Muraca ha proceduto al ritiro del materiale raccolto e alla programmazione per l'installazione di mastelli per consentire una corretta raccolta dei rifiuti. <<Sono stati inoltre installati dei bagni chimici a noleggio - continua Gramuglia - per andare ulteriormente incontro alle esigenze dei giovani. C'è ancora molto da fare ma partendo da questi interventi vogliamo ribadire quanto centrale sia lo sport e la crescita dei nostri giovani nell'agenda politica di questa amministrazione>>.

Inoltre l'assessore Gramuglia interviene sulla pulizia delle strade di Pellegrina e di Solano Inferiore. <<Continua il processo di normalizzazione, con lo spazzamento meccanizzato nelle frazioni. Chi amministra ha il dovere di curare gli interessi dell'intero territorio. Le frazioni sono una ricchezza da riscoprire e valorizzare>>. Infine la cittadina si arricchisce di un nuovo sistema di allarme pubblico per l'informazione diretta alla popolazione tramite messaggi telefonici, in caso di gravi emergenze o eventi catastofici imminenti o in corso per evidenziare il rischio e le misure da adottare. Da Palazzo San Nicola, fanno sapere gli amministratori, sono in corso altri sistemi di allertamento alla popolazione con alcune chiese: del Carmine, del Rosario, chiesa Madre e chiesa Porto Salvo Rione Marinella nella simulazione di maremoto.

t.f.