Appuntamento domenica 30 ottobre alle ore 10:00 in località Persicara di Sant'Anna a Seminara, nel cuore della costa Viola

La Città Metropolitana di Reggio Calabria aderisce alla Giornata nazionale della Camminata tra gli olivi, manifestazione promossa dall’Associazione Città dell’Olio con il patrocinio di Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, Ministero della Cultura e LILT, giunta quest'anno alla sua sesta edizione. Sono ben 168 le Città dell'Olio italiane dove si terrà il flash mob #Abbracciaunolivo per sensibilizzare la popolazione sulla salvaguardia dell’ambiente e il contrasto all’abbandono dei terreni olivicoli attraverso la riduzione di emissioni di gas serra (CO2) e il ritorno all’olivicoltura tradizionale e all’agricoltura sociale.

Da Nord a Sud migliaia di partecipanti alla Camminata tra gli olivi si terranno per mano e daranno vita a cerchi e girotondi umani intorno agli olivi siti nelle Città dell’Olio. Un abbraccio condiviso e collettivo che servirà a manifestare con un atto dal grande valore simbolico l’amore verso la pianta che più di ogni altra protegge l’ambiente e l’impegno dell’intera comunità nella conservazione del paesaggio olivicolo e nel recupero dei terreni agricoli abbandonati.

L'Ente di Palazzo Alvaro, che da tempo ha aderito e collabora con la rete nazionale delle Città dell'Olio, partecipa alla giornata nazionale del prossimo 30 ottobre con una "Camminata" in località Persicara Sant'Anna di Seminara, piccolo borgo collinare a 20 minuti dal centro costiero di Palmi, nel cuore della costa Viola e della piana di Gioia Tauro, simbolicamente uno dei luoghi di maggiore produzione di olio sul territorio metropolitano di Reggio Calabria.

Il punto di ritrovo sarà appunto la località Persicara, a partire dalle ore 10:00, per un percorso di 2,5 km per la durata di circa 30 minuti. La partecipazione è gratuita, informazioni e prenotazioni potranno essere trasmesse al numero 3296442455.