BAGNARA CALABRA Trasporto scolastico, modificato il percorso e le fermate dei due scuoabus

sculabus bagnara calabra Il trasporto scolastico verso il Plesso XXIV Maggio effettuato con due scuolabus nei suoi primi tre giorni di servizio ha rilevato alcune criticità primo fra tutte il ritardo delle corse dovuto alle numerose fermate sul territorio e al traffico riscontrato in coincidenza con il flusso di auto verso i tre plessi scolastici situati nel rione Marinella. Ritenendo dunque indispensabile decongestionare il traffico onde evitare interferenze con la viabilità verso i plessi Fondacaro, Melarosa ed ex Protezione Civile, di concerto con gli autisti e gli accompagnatori abbiamo apportato alcune modifiche nel percorso e nel raggruppamento degli alunni sui due scuolabus.

Pertanto i due scuolabus partiranno da Marinella effettuando due corse ciascuno alle ore 7:15 e alle ore 7:30 con tre fermate e proseguiranno verso il rione Porelli effettuando per una solo corsa solo una fermata su Viale Turati intersezione Via don Minzoni/pensilina piazza Matteotti. L’ultima corsa delle 7:45 partirà invece da Viale Turati intersezione Via Roma effettuando le successive fermate al Campo sportivo, bar Raneri, e Rione Lena. Le corse di ritorno seguiranno gli stessi identici raggruppamenti dell’andata e per ovviare ai disagi di coloro che partono per primi al mattino, gli stessi saranno i primi a usufruire delle corse all’uscita dalla scuola. Le nuove turnazioni stabilite esclusivamente in base alla provenienza dei partecipanti sono state comunicate ai vari rappresentanti di classi e tramite loro rese note ai genitori degli alunni che hanno aderito al servizio di trasporto. Trattandosi di un servizio mai attivato precedentemente ed ancora in fase iniziale voglio confidare nella comprensione e nella collaborazione dei genitori affinchè vengano rispettate le turnazioni e gli orari stabiliti onde evitare ritardi nell’ingresso a scuola tenuto conto altresì delle numerose difficoltà di viabilità e traffico del percorso interessato.

Lo comunica l’Assessore alla Pubblica Istruzione Dott.ssa Angela Randazzo