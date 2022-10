Manutenzione straordinaria della scuola di via XXIV Maggio: le precisazioni della delegata all’Edilizia Scolastica Domenica Laurendi

Lavori scuola BAGNARA CALABRA - In riferimento alla chiusura del Plesso Scolastico di Via XXIV Maggio, con ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell’art. 54 comma 4 del D. Lgs. 18/8/2000 nr. 267, per interventi di manutenzione straordinaria e per il rifacimento del tratto del collettore fognario, è doveroso precisare che in occasione del sopralluogo effettuato in data 7/9/2022, alla presenza del D.S.G.A. Dott. Danilo Postorino, del Dirigente Scolastico Prof. Renato Scutellá e dell’Ing. Domenico Catalano, è emerso che negli anni precedenti la struttura al piano terra è stata soggetta a perdite e infiltrazioni che determinavano la fuoriuscita di “acqua”, ma che al momento dello stesso sopralluogo non veniva riscontrata.

A seguito di queste segnalazioni e su input dell’Amministrazione Comunale, gli uffici preposti si attivavano immediatamente per verificare quali fossero stati gli interventi negli anni precedenti. Da queste verifiche è emerso che i responsabili dell’istituto scolastico avevano ripetutamente e inutilmente sollecitato anche per iscritto un intervento risolutore al fine di tutelare l’igiene e la salute pubblica. Tali segnalazioni, ricostruite dalla scrivente, risultano agli atti dal 2019 al maggio del 2022 e da essi si evince un unico intervento eseguito nel dicembre 2019 (determina Area UOC 5 LL.PP. nr. 246 del 30/10/2019).

In data 12/10/2022 si ripresentava in modo inequivocabile questa emergenza e l’ Amministrazione Comunale provvedeva immediatamente e responsabilmente alla chiusura del Plesso di Via XXIV Maggio, avendo a cuore fin dal proprio insediamento, il bene e la salute dei bambini e di tutto il personale scolastico. Quanto è emerso dai lavori effettuati può essere rappresentato non da ulteriori dichiarazioni, ma da questa dettagliata e inequivocabile sequenza fotografica.