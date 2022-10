MELICUCCA' Ripulito il quartiere Comunità

comunità La "Comunità" come da sempre è chiamato questo angolo di paese, è uno dei quartieri più antichi di Melicuccà, sorto ai margini delle mura difensive del Castello e popolato per secoli da famiglie di braccianti. Oggi, risulta, totalmente spopolato tranne qualche casa abitata nel periodo estivo.

Da qui partirono agli inizi del Novecento i primi emigrati in cerca di una vita migliore verso le Americhe e dagli anni sessanta senza soluzione di continuità fino alla fine degli anni '80, al norditalia. È ferma intenzione di questa Amministrazione tenere viva la memoria, nonostante le poche risorse, ci opporremo al degrado, per rispetto all'umanità che ha abitato questi luoghi. Invito tutti i cittadini a fare altrettanto. Sicuramente non riusciremo a fare grandi cose ma le piccole cose, come tenere pulito, facciamole!

In questo mio primo anno, molti sono stati coloro che hanno visitato il nostro paese e vi assicuro che ogni volta andavano via meravigliati di come un così piccolo paese potesse racchiudere tanta bellezza e tanta storia! Dimostratevi orgogliosi di essere melicucchesi.

Così. su Facebook, il Sindaco di Melicuccà V. Oliverio