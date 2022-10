BAGNARA CALABRA Fuoriuscita liquami scuola di Via XXIV Maggio, "La Bagnara che VogliAmo": "Tra il dire e il fare c'è di mezzo il dimostrare"

Gruppo - La Bagnara che Vogliamo

Il gruppo consiliare "La Bagnara che VogliaAmo" critica l'operato dell'Amministrazione Comunale facendo riferimento alla perdita di liquami presso la scuola di Via XXIV Maggio a Porelli di Bagnara Calabra.

<<Vi ricordate - scrive il gruppo di opposizione - quando per effettuare la manutenzione straordinaria ed improvvisa, denigravate l'ex Amministrazione sul fatto che doveva pensarci prima dell' apertura delle scuole? Vi ricordate quando per emergenza covid sempre l'ex Amministrazione posticipò di una settimana l'apertura delle scuole? E su quest'ultimo avete maliziato in lungo e in largo sui social che era solo una scusa perché le scuole non erano pronte? Ebbene, se ricordate tutto questo (ed è ovvio che la vostra memoria è risaputa essere molto lunga), ora che comunicate che il plesso di Via XXIV Maggio verrá chiuso per tre giorni (dal 13 al 15 ottobre) per effettuare lavori fognari, ci chiediamo noi questa volta, come mai questi lavori non li avete fatti prima dell'inizio dell'anno scolastico? Considerando che come vostro modus operandi - continua la nota - avete sbandierato sui social con le solite foto di rito e proclami, che stavate effettuando sopralluoghi presso i plessi scolastici. Anche a noi verrebbe da chiederci perché questi lavori non sono stati fatti prima dell'inizio della scuola? Ma tant'è che a campagna elettorale finita, la memoria si è accorciata, l'ostentata competenza ed efficienza e del "noi cambieremo i servizi (vedi trasporto scolastico e mensa), noi faremo meglio, noi rifaremo le scuole , ecc", non vi ritornano indietro come un’eco di vergogna per aver venduto alla gente qualcosa di taroccato? E guardate - conclude il gruppo consliare - che "il dateci tempo" usato più volte come scusa per le vostre incapacità, non regge nei confronti degli interventi sulle scuole, perché taluni lavori e servizi non possono attendere che discutiate la tesi per prendere la laurea di amministratori , ma necessitano subito di competenza. Così come non potete neanche allungare ed accorciare la memoria a vostro piacimento o pensare che in campagna elettorale si è legittimati a vendere fumo alla gente. Abbiamo un pensiero sul perché di questi tre giorni di chiusura del Plesso 24 Maggio, ma ce lo teniamo per noi, perché confidiamo che i cittadini sappiano misurare il confine tra il vostro dire e il vostro fare!>>

red