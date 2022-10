Il Comune di Bagnara Calabra ordina lo sgombero delle imbarcazioni e dei natanti nello specchio d'acqua del porto

porto bagnara L'amministrazione Pistolesi comunica che entro e non oltre il prossimo 25 ottobre tutte le imbarcazioni e natanti da diporto dovranno lasciare l'area portuale nel pieno rispetto dell'ordinanza emessa dalla Capitaneria di Reggio. Inoltre, nella stessa ordinanza si legge anche della rimozione entro e non oltre il 31 ottobre dei pontili galleggianti.

Dal 1. settembre è scaduto l'atto di concessione per l'affidamento dei servizi portuali e l'area è stata affidata al Comune. Il porto è stato gestito fino al 31 agosto scorso dalla società "Onda Marina"; alla scadenza del contratto l'amministrazione comunale ha ritenuto individuare una nuova società di gestione dei servizi portuali.

Lo scorso 29 agosto, termine fissato per la presentazione delle offerte, nessun operatore economico ha partecipato alla gara e al porto risultavano ormeggiate circa 150 imbarcazioni da diporto. A quanto è dato sapere il responsabile della U.O.C. ha riscontrato la criticità della presenza di imbarcazioni che avrebbero potuto subire danni in caso di mareggiate. <<Nelle more - si legge nel provvedimento - di definire le procedure per l'affidamento in concessione della struttura diportistica e al fine di presidiare la rappresentata esigenza di rendere libero lo specchio d'acqua dell'area portuale da imbarcazioni da diporto, unitamente ai pontili galleggianti entro e non oltre il 31 ottobre coincidente con il termine previsto dall'ordinanza della Capitaneria di porto e al fine di garantire il servizio di alaggio ai proprietari di imbarcazioni da pesca>>.

Dopo l'incontro tenutosi a Palazzo San Nicola con gli amministratori e le cooperative dei pescatori regolarmente registrati presso la Capitaneria di porto di Bagnara Calabra, per coinvolgere gli interessati nei servizi di alaggio e varo, sono state invitate due ditte che svolgono analoghi servizi presso il porto di Gioia Tauro.

Tina Ferrera