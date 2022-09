Elezioni politiche, Gelardi (LEGA): "tre rappresentanti a Roma nella prossima legislatura, un numero mai ottenuto prima"

gelardiCari amici, dopo lunghi giorni di intenso lavoro e una piccola pausa di riflessione voglio oggi condividere con tutti voi qualche breve riflessione sulla recente tornata elettorale. Il primo pensiero e ringraziamento va a tutti quanti si sono impegnati per questo risultato alle urne.

Faccio poi i complimenti, ma soprattutto un forte in bocca in lupo per il grande lavoro che li aspetta, a tutti i neo eletti della Lega. Abbiamo tre rappresentanti nei banchi di Roma in questa legislatura, un numero mai ottenuto prima, e sono certo che sapremo capitalizzare questo importante risultato. Grazie a tutti i Consiglieri regionali del Carroccio con cui ho condiviso questa fase di lavoro politico impegnandoci sempre di comune accordo e nel solo interesse del partito. Un plauso va anche al Segretario regionale e a tutti i coordinatori provinciali della Lega per il loro prezioso ruolo organizzativo e di raccordo di questo intenso periodo.

Ma soprattutto devo ringraziare voi cari amici ed elettori, che ancora una volta avete dimostrato la vostra grande fiducia in me e nel progetto politico che sto perseguendo con fatica ed impegno da tempo. Ovunque io abbia riportato preferenze personali alle scorse regionali, la Lega, in questa tornata, ha avuto un riscontro nelle urne superiore sia al dato regionale che a quello nazionale. Questo mi riempie di orgoglio e mi stimola a proseguire lungo la strada che insieme stiamo percorrendo per portare la Calabria ad avere lo sviluppo e la crescita che merita. Grazie a tutti!