SCILLA Ciccone, "è finito il grande sogno, la prossima settimana mi dimetterò"

sindaco-ciccone-scilla Lascio con la morte nel cuore questa grande esperienza di amministratore di un Paese bellissimo.

Intervengo insieme a tutta l'amministrazione comunale con questo post innanzitutto per esprimere il nostro disappunto sulla chiusura della parte nuova dell'ex Ospedale Scillesi d'America disposta con provvedimento dell'asp reggina a causa di dichiarate carenze strutturali. Provvedimento gravissimo che d'un colpo cancella non solo la storia della sanità nel nostro Paese ma anche i diritti della gente. Purtroppo oggi non siamo nelle condizioni di poter affrontare, come avremmo voluto e come sempre abbiamo fatto, questa questione. In ogni caso informiamo che oggi abbiamo scritto una lettera alla dott.ssa Di Furia, Commissaria dell'asp, per dare la disponibilità di tutte le nostre strutture comunali in modo tale che i servizi che venivano svolti nei locali dell'ospedale che stanno chiudendo possano essere spostati in altre strutture comunali del nostro Paese. Non vogliamo che quel poco di servizio sanitario rimasto nel nostro territorio venga portato altrove a discapito della nostra gente. Questa è una storia lunga e nebulosa. Speriamo che un giorno si faccia chiarezza fino in fondo.

Purtroppo il grande sogno di vedere Scilla risollevata e posta all'attenzione generale è finito a seguito degli ultimi avvenimenti di queste settimane. In questi giorni siamo rimasti ad amministrare il nostro Paese per concludere delle pratiche importanti di finanziamento e resteremo ancora per espletare le pratiche necessarie per le elezioni nazionali del 25 settembre. Dopodiché annuncio che la prossima settimana mi dimettero' (insieme a tutti gli altri amministratori con cui ho condiviso la decisione) per affrontare nel modo giusto le accuse che mi vengono rivolte avendo sempre fiducia che la giustizia farà il proprio lavoro. Sento il bisogno di ringraziare tutti coloro, vicini e lontani, che hanno creduto in noi in questo difficile percorso di amministrare una città come Scilla con le sue tante problematiche.