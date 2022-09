BAGNARA CALABRA Elezioni politiche 2022: l'appello del Partito Democratico agli elettori indecisi

Franco TriulcioLe ultime elezioni comunali hanno dimostrato l'importanza di andare a votare per far pesare la propria idea contro ogni pronostico. A pochi giorni dalle elezioni nazionali, invece, l'impressione è che ci saranno molti astenuti, gente indecisa perchè non si fidano più della politica e perchè l'offerta è talmente variegata che non è facile orientarsi per i giovani che vanno al voto per la prima volta o per quelli che di politica non se ne intendono.

Invece, bisognerebbe andare casa per casa e spiegare l'importanza che hanno le elezioni politiche nella vita di tutti gli italiani da nord a sud. Ci sarebbero tante domande a cui dare risposte, a giovani e meno giovani.

Se un Governo nazionale opta per la flat tax che significa?

Se fanno l'Autonomia differenziata chi se ne avvantaggerà?

Se spingeranno per la sanità privata, che succederà al Sud?

Se faranno altro debito pubblico chi lo pagherà?

Che competenze hanno tutti questi personaggi che vediamo in televisione?

Possiamo già prevedere che gli italiani voteranno in modo molto diverso da nord a sud. Sicuramente il voto del Sud, sempre molto volatile, è più legato agli interessi materiali per i motivi che tutti sappiamo. Per cui si prevede un voto di massa a favore del Reddito di Cittadinanza. Ben venga se può essere un motivo per aumentare l'affluenza alle urne. Solo che, purtroppo, forse succederà come sempre, che il Sud sarà elettoralmente determinante, ma politicamente irrilevante. Come Circolo del PD di

Bagnara, facciamo un appello a tutti gli indecisi per dire:

andate a votare! Scegliete la serietà e la competenza. Scegliete il simbolo che vi dà più garanzie di affidabilità sul piano nazionale e internazionale. Il PD di Letta, di Bersani e di Speranza, uniti in un'unica lista, racchiude tutti questi requisiti. Votate per chi volete, ma votate! Non lasciamo che siano in pochi a decidere per tutti!

Ric e pubbl