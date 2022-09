BAGNARA CALABRA Il sindaco Adone Pistolesi chiede il rinnovo dei tirocini di inclusione

Adone Pistolesi Il sindaco Adone Pistolesi ha firmato la richiesta per il finaziamento della terza annualità dei tirocini di inclusione, < >.

La richiesta è stata inviata alla Regione Calabria lo scorso 25 agosto, l'amministrazione con atto deliberativo avente come oggetto "Iniziativa a favore degli ex percettori di mobilità in deroga della Regione Calabria", ha richiesto al Governo e alla Regione Calabria di individuare ed assumere ogni utile iniziativa per la stabilizzazione dei lavoratori ex percettori di mobilità in deroga, in servizio nei Comuni, analogamente a quanto sta accadendo per i tirocinanti ministeriali.

<<La nuova annualità partirà dal 22 novembre, ovvero in continuità alla scadenza di quella in corso di svolgimento. Abbiamo incontrato i tirocinanti prospettando le iniziative assunte dall'Amministrazione per il prosieguo delle attività previste dai progetti di tirocinio e per migliorare la futura organizzazione del lavoro>>.

Tina Ferrera