"Bagnara Aperta" esprime soddisfazione per la nomina ad Assessore di Paolo Gramuglia

Paolo Gramuglia - FirmaIl gruppo Bagnara Aperta esprime la propria soddisfazione per la nomina ad Assessore del nostro Paolo Gramuglia al quale va il nostro in bocca al lupo. Nomina ricevuta nella giornata odierna, con deleghe allo Sviluppo Economico, Ambiente, Politiche Giovanili e Sport. L’impegno messo in campo durante questi anni ha portato i suoi frutti. L’interno gruppo sarà a fianco di Paolo, continuando il lavoro intrapreso in questi cinque anni di attività politica, prima all’opposizione e oggi parte integrante del governo cittadino.

In questo assessorato sono racchiuse importanti deleghe su tutte quella all’ambiente, sarà nostro compito sostenere l’operato del nostro assessore e dell’intera giunta, ricercando le strategie e soluzioni necessarie affinché la raccolta dei rifiuti continui a funzionare egregiamente come negli ultimi mesi, migliorando sempre di più la percentuale di raccolta differenziata e puntando nel corso degli anni a diventare un paese modello sotto questo punto di vista.

Non è di minore importanza la delega allo Sviluppo Economico, attraverso la quale sarà necessario programmare l’attività turistica cittadina in sinergia con le attività commerciale e le associazioni e per finire Politiche Giovanili e Sport, quest’ultimo insieme alle scuole è stato al centro delle nostre battaglie fin dall’inizio della nostra attività politica, crediamo sia di vitale importanza per un territorio con un contesto sociale a rischio come il nostro, che i giovani abbiano la possibilità di integrarsi nella società attraverso lo Sport e che tutti gli Sport abbiano pari dignità con strutture degne di un paese civile.

Ci sarà molto lavoro da fare, l’attuale amministrazione Pistolesi, in pochi mesi sta già dando i primi segnali di cambiamento, noi tutti saremo a fianco del Sindaco, dell’Assessore Gramuglia, della nostra consigliera Mimma Laurendi e di tutta la maggioranza di governo, dando il giusto contributo affinché la nostra Bagnara possa diventare una cittadina vivibile e dove tutti i servivi primari siano garantiti ai cittadini, come sempre Bagnara Aperta resta a servizio della cittadinanza, pronta ad ascoltare e fare proprie le istanze che i cittadini ci faranno presenti.