BAGNARA CALABRA Paolo Gramuglia è il nuovo assessore allo Sviluppo Economico, Ambiente, Politiche Giovanili e Sport

Paolo Gramuglia E' il Presidente del Consiglio comunale Paolo Gramuglia il nuovo assessore allo Sviluppo Economico, Ambiente, Politiche Giovanili e Sport, sostituisce Rocco Salerno prematuramente scomparso.

In vista, a questo punto, dell'elezione del nuovo Presidente del Consiglio comunale il sindaco Adone Pistolesi ridistribuisce le deleghe agli assessori e ai consiglieri comunali. A fare incetta di deleghe è la componente che fa capo a Peppe Surace, che aggiunge pesca ed agricoltura a quelle che già deteneva. Anche Letteria Iannì e Giuseppe Cardona, che al primo consiglio utile surrogherà Rocco Salerno, si vedono assegnate le deleghe alle Attività Produttive la prima, aggiunte a Sostegno alla persona, Volontariato e Politiche per la famiglia, di cui già si occupava; delega allo Spettacolo al secondo che si aggiunge all'impegno già assunto per le Frazioni. Il decreto firmato oggi modifica il precedente del 23 giugno scorso.

Di seguito le deleghe complete agli assessori e ai consiglieri comunali:

Santa Parrello - Consigliere comunale, alla quale attribuisce le funzioni di Vice Sindaco, unitamente alle deleghe a: Bilancio- Programmazione e risorse finanziarie.

Arch. Annunziata Demetrio - Assessore Esterno, alla quale attribuisce le funzioni di Assessore, con le deleghe a: Lavori Pubblici - PNRR - Infrastrutture urbanistica;

D.ssa Angela Randazzo - Consigliere comunale, alla quale attribuisce le funzioni di Assessore, con le deleghe a Welfare Salute - Politiche Dell'istruzione;

Giuseppe Surace - Consigliere comunale, al quale attribuisce le funzioni di Assessore, con le deleghe a: Patrimonio - Manutenzioni Ordinarie - Verde Pubblico e Arredo Urbano - Rapporti con la Regione Calabria - Pesca - Agricoltura;

Paolo Gramuglia - Sviluppo Economico - Ambiente - Politiche Giovanili - Sport.

Domenica Garoffolo: Pari Opportunità - Risorse umane e Politiche per la casa;

Letteria Iannì: Sostegno alla persona - Volontariato - Politiche per la famiglia; Attività produttive.

Domenica Laurendi: Edilizia scolastica;

Rocco Fedele: Politiche culturali - Eventi Culturali - Rapporti con le Associazioni Culturali (Flag, Galbatir, Iter-Vitis) - Sviluppo Servizi Civici - Evoluzione Digitale.

Andrea Raneri: Protezione civile - Servizi cimiteriali - Politiche per l'integrazione;

Cardona Giuseppe: Delega alle Frazioni e Spettacolo;

Red