Il circolo di Fratelli d’Italia Palmi incontra i candidati del partito al Senato e alla Camera, Giovanna Cusumano e Giovanni Calabrese

Meloni - Fratelli dItalia "È stato un incontro proficuo e costruttivo quello tenutosi a Palmi l’altro ieri tra gli iscritti e simpatizzanti del partito palmese e i candidati al senato e alla camera per FDI, Giovanna Cusumano e Giovanni Calabrese.

Tanti i temi affrontati nel corso dell’incontro, da quelli più classici oggetto della campagna elettorale nazionale, a quelli più specifici che riguardano la Calabria tutta ed in particolare la nostra provincia: le infrastrutture, il turismo, il lavoro, ma in particolare, la sanità. Sanità che sempre più appare come il problema dei problemi; ed è proprio su questo tema che i tanti partecipanti alla riunione hanno chiesto ai candidati un impegno preciso, una volta eletti. Impegno che va profuso sia sulla futura realizzazione dell’ospedale della piana, sia sulla riapertura di alcuni servizi essenziali, in attesa del nuovo ospedale,di cui la comunità palmese è stata privata di recente e di cui non si può fare a meno, quali il Punto di Primo Intervento e l’ambulatorio di Cardiologia. Proprio su quest’ultima problematica, il circolo di Fratelli d’Italia Palmi nelle passate settimane ha raccolto e inviato oltre 2500 firme al commissario della sanità e presidente della Giunta Regionale On. Roberto Occhiuto. Ad oggi nessuna risposta!"