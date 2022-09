Bagnara Aperta, "quest'anno finalmente la campanella è suonata per tutti"

Bagnara ApertaIl gruppo Bagnara Aperta che negli anni passati aveva criticato aspramente l'operato della vecchia amministrazione riguardo le politiche scolastiche, coerentemente con quanto scritto si è adoperato insieme al sindaco Adone Pistolesi, all'assessore al ramo Angela Randazzo ed a tutti i componenti dell'attuale maggioranza per far si che tutti i nostri ragazzi potessero entrare il primo giorno in classe.

Ricordiamo che negli ultimi cinque anni non era mai successo, difatti per mancanza di programmazione i nostri ragazzi erano costretti a posticipare il primo giorno di scuola. Chiaramente nulla di eccezionale, ma siamo contenti di essere tornati alla normalità. Ancora c'è tanto da fare soprattutto per le carenze strutturali, ma il lavoro svolto in questi pochi mesi dove i plessi sono fruibili ai ragazzi ed i servizi connessi sono stati attivati ci fa guardare al futuro con ottimismo.

Una menzione particolare, ci sia consentito, vá alla nostra Mimma Laurendi delegata del sindaco per la scuola che si è adoperata anima e corpo per cercare di risolvere ogni problematica. Con l'occasione facciamo gli auguri per un proficuo anno scolastico ai nostri ragazzi, al corpo docente, al personale scolastico ed a tutti i genitori. Il gruppo Bagnara Aperta come sempre rimane al servizio dei cittadini e con il suo spirito propositivo continuerà a lavorare per il paese.

Il Gruppo Bagnara Aperta - Ric e pubbl