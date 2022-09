BAGNARA CALABRA Avvio del nuovo anno scolastico, i provvedimenti adottati dall’Amministrazione Comunale sul Diritto allo Studio

Inizio anno scolastico Domani per i nostri ragazzi inizia il nuovo anno scolastico e riteniamo doveroso, in linea con i principi che da sempre sono stati perseguiti da questa Amministrazione, comunicare alla cittadinanza i provvedimenti che sono stati adottati e che ad oggi sono in via di definizione per garantire quanto previsto dal Piano per il Diritto allo Studio.

ASSISTENZA EDUCATIVA AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI Il servizio verrà garantito dal primo giorno di scuola ed a tal proposito il settore Affari Generali ha provveduto ad autorizzare per il proseguo del servizio la Cooperativa Sociale attualmente incaricata del servizio, nelle more del nuovo affidamento. Per l’attuale anno scolastico, nel predisporre l’atto deliberativo del Diritto allo Studio, si è disposto per un potenziamento del servizio portando lo stesso a n. 3.300 ore per una spesa complessiva pari ad € 57.750,00

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO Dopo anni di assenza di questo servizio, con non poche difficoltà anche in termini di bilancio e di disponibilità di personale, si è lavorato in sinergia con gli uffici preposti per rendere possibile l’avvio dello stesso, anche alla luce delle difficoltà di spostamento aggravate dal dislocamento di numerose classi del centro al plesso di Via XXIV Maggio. Come è ben noto, questa Amministrazione, nel periodo immediatamente dopo l’insediamento, si è prodigata per sbloccare l’annosa questione dell’acquisto del nuovo scuolabus ma questo non può bastare per offrire alla popolazione scolastica un servizio quanto meno sufficiente. Si è provveduto, pertanto, all’acquisizione di un ulteriore mezzo in buonissime condizioni che potrà garantire ulteriori 28 posti, attraverso il compromesso, oggi ratificato con apposita delibera di giunta, con il Comune di Melicuccà, per una spesa complessiva par ad € 10.000,00. La popolazione avrà modo di vederlo nei prossimi giorni. Si sta provvedendo, altresì, all’assunzione di n. 2 autisti a tempo determinato attraverso apposito contratto con un’agenzia interinale, a seguito di apposita procedura di gara svolta sul Mercato Elettronico da parte del settore competente. Le modalità di gestione, organizzazione ed iscrizione al servizio di trasporto sono normate da un apposito regolamento approvato in Consiglio Comunale nel 2017. Con atto deliberativo approvato in data odierna si è provveduto, a norma dello stesso, ad approvare le tariffe di compartecipazione mensile e a dare indirizzo al Settore Affari Generali di procedere alla pubblicazione dell’avviso pubblico e il modello di domanda rivolto alle famiglie per richiedere il servizio. Il servizio in questione peserà sul bilancio dell’Ente per circa 44.000 euro (spese per assicurazione mezzi, manutenzione ordinaria e straordinaria, carburante), sul quale gravano circa 30.000 euro di onorario per n. 203 giornate degli autisti. Sia per tale ragione che per vincoli normativi legati ai principi di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, non è stato possibile garantire tale servizio in forma gratuita. I canoni di compartecipazione mensile prevedono agevolazioni per le famiglie numerose: il costo mensile previsto è stabilito in € 15,00 in caso di unico figlio, € 25,00 per due figli ed € 30 per le famiglie con 3 figli che usufruiscono del servizio giornaliero. È stata inoltre prevista l’esenzione totale per gli alunni diversamente abili. Dalla giornata di oggi, dunque, verrà pubblicato sul sito web comunale e sui canali social dell’Ente l’avviso pubblico ed il modello di domanda: raccolte le istanze si organizzeranno al meglio gli itinerari con l’obiettivo di iniziare le corse da lunedì 3 ottobre.

SERVIZIO MENSA SCOLASTICA In accordo con l’istituzione scolastica è stato previsto l’avvio del servizio da lunedì 3 ottobre per le scuole dell’Infanzia ed alcune classi della primaria. Gli aumenti dovuti dall’attuale situazione geopolitica ed economica, che tutti conosciamo, graveranno anche su questo servizio che è ovviamente suscettibile degli aumenti di energia e materie prime. Si è fatto in tal senso un grande sforzo con le risorse di bilancio per evitare, nonostante l’aumento del costo di fornitura del pasto, per mantenere i costi dei biglietti in linea con quelli dell’anno precedente. Le famiglie in possesso dei tagliandi dell’anno scorso potranno, per tale ragione, utilizzarli con l’avvio del nuovo servizio e da una settimana prima, l’ufficio preposto comunicherà, come di consueto, orari e modalità per l’acquisto dei nuovi biglietti.

CEDOLE LIBRARIE E BUONI LIBRO Come è noto le cedole librarie vengono predisposte dall’Istituto Scolastico e trasmesse agli uffici comunali che provvedono a formalizzare il relativo impegno della spesa: lo stesso istituto provvede a distribuire le cedole agli alunni. Gli uffici comunali competenti stanno lavorando in sinergia con la segreteria dell’istituto per svolgere nel più breve tempo possibile la produzione delle cedole. L’Amministrazione ha inoltre dato indirizzo al settore Affari Generali di anticipare la pubblicazione dell’avviso per i buoni libro che sarà dunque disponibile da fine settembre. Anche per tale procedura sono state previste delle novità, con la possibilità di consegnare la domanda direttamente agli uffici comunali anche a mezzo PEC.

COLLEGAMENTO AD INTERNET PLESSI SCOLASTICI E LINEE TELEFONICHE Il settore Affari Generali, su impulso di questa Amministrazione, ha curato l’implementazione del servizio internet WI-FI per tutti i plessi scolastici che sono stati dotati, per la loro completa estensione, di apparecchiature per rendere fruibile il servizio da dispositivi mobili, computer portatili e lavagne LIM dotate di connettività wireless. Tale servizio è ad oggi assente solo nel plesso dell’Ex Protezione Civile per il quale si provvederà a breve.

MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI Sin da subito questa Amministrazione ha verificato per ogni edificio scolastico le condizioni manutentive e gli eventuali lavori in corso, attivando attraverso gli uffici tecnici comunali le azioni finalizzate al raggiungimento delle buone condizioni manutentive di ogni edificio. Si sono verificati inoltre i lavori in atto al fine di procedere al loro completamento. Durante questo periodo, sono emerse delle criticità sia per le pregresse condizioni manutentive degli edifici, sia per le interruzioni delle lavorazioni già appaltate per cause non dipendenti dall’Ente. Sono state avviate quindi le progettazioni per alcuni adeguamenti normativi (legge 13/1989). Tutte le criticità sono state affrontate con l’avvio dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria in tutti gli edifici. Gli interventi urgenti sono stati ultimati al fine di garantire l’avvio dell’anno scolastico. Sono in essere ed in programmazione ulteriori opere finalizzate alla funzionalità di tutti gli edifici scolastici.

Tanti i problemi e le procedure amministrative che impattano sul buon svolgimento dell’anno scolastico e a pochi mesi dall’insediamento non è facile analizzare, discernere, risolvere questioni, anche strutturali, che si trascinano da anni: dai problemi tecnici degli edifici, alla mancanza di personale e mezzi. Stiamo provando con il supporto dei vari settori, che anch’essi scontano criticità legate al personale, a dare il meglio e nel più breve tempo possibile ai nostri ragazzi che meritano una scuola migliore.

Un doveroso e sentito pensiero va al nuovo Dirigente scolastico, professore Renato Scutellà. Il suo entusiasmo nel tornare nella nostra terra di Calabria dopo l’esperienza al Nord e nell’accettare questo nuovo incarico nella nostra scuola ci inorgoglisce e ci rassicura. Siamo certi che le sue competenze e la sua professionalità saranno una grande risorsa per l’Istituzione scolastica che rappresenta.

Auguriamo un buon inizio anche a tutto il personale docente, amministrativo e ai collaboratori scolastici confidando in una costante e proficua collaborazione, in un dialogo utile e aperto al confronto per il bene ultimo di tutta la comunità scolastica.

BUON INIZIO DI ANNO SCOLASTICO

L’amministrazione Comunale