Infiltrazioni mafiose, il Comune di Scilla rischia un nuovo scioglimento

comune scilla Lo scorso 9 agosto al Comune di Scilla si è insediata la Commissione d'accesso antimafia e la notizia ha destato molta preoccupazione non solo da parte del primo cittadino Pasquale Ciccone, ma anche tra i residenti che hanno appreso dell'arrivo della commissione dallo stesso sindaco.

A distanza di un mese un'altra tegola cade sulla testa di Ciccone, che si trova accusato di voto di scambio elettorale politico mafioso in occasione delle elezioni comunali del 2020. Un duro colpo anche per i cittadini che dopo l'entrata della Commissione d'accesso a Palazzo San Rocco non si aspettavano una simile notizia. Dpo il blitz delle forze dell'ordine che ha portato all'arresto di 22 persone, tra le quali il consigliere comunale Giacomo Paladino, non si parla d'altro a Scilla e si teme per le sorti del consiglio comunale.

<<L'ombra dello scioglimento del Comune - commentano alcuni residenti - si avvicina ed è triste per un paese che non merita una nuova gestione commissariale. Abbiamo fiducia nella giustizia e speriamo che si possa far luce sull'intera vicenda perchè la popolazione deve essere messa a conoscenza di come si è amministrato il paese negli ultimi due anni>>.

Ciccone è stato rieletto a settembre 2020 dopo una gestione commissariale di diciotto mesi perchè a marzo 2018 il Comune era stato sciolto per infiltrazione mafiosa e anche questa volta Pasquale Ciccone ricopriva la carica di sindaco della cittadina. Assente in questi ultimi due mesi dalla vita politica del paese il gruppo consiliare di minoranza "Diritti Demovrazia e Libertà per Scilla" che ha racclto nell'ultima tornata elettorale solo trenta preferenze. Il gruppo d'opposizione in questi due anni ha partecipato solo occasionalmente alle sedute del consiglio comunale.

Ilario Ammendolia, capogruppo di "Diritti, Democrazia e Libertà per Scilla", ha fatto sentire la sua voce solo per chiedere, tramite comunicati stampa, un cambiamento della legge che riguarda lo scioglimento dei consigli comunali per infiltrazione mafiosa; per attestati di solidarietà per le presunte minacce al sindaco di Scilla nel luglio del 2021 e di recente per testimoniare la sua vicinanza all'amministrazione comunale dopo l'insediamento della commissione d'access al Comune.

Tina Ferrera