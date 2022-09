Rischio sismico, dal 21 al 23 ottobre esercitazione a Bagnara

rischio sismico Il sindaco Adone Pistolesi ha partecipato in Prefettura, assieme al consigliere comunale Andrea Ranieri con delega alla Prtezione civile, all'incontro con il prefetto Massimo Mariani, ed i rappresentanti della Protezione civile regionale e nazionale, del Comando dei Vigili del Fuoco e altre autorità e istituzioni a vario titolo interessate.

Il primo cittadino di Bagnara Calabra ha evidenziato nel corso della riunione tutte le criticità che ad oggi affliggono il territorio bagnarese. In particolare Pistlesi ha riferito sulla sicurezza e la viabilità della strada statale 18, sulle scuole e le infrastrutture, sulla situazione dei corsi d'acqua, delle strutture e dei presidi sanitari, sulle carenze amministrative e del dissesto idrogelogico, oltre alle carenze riferibili al piano aggiornato di protezione civile.

<<Per tutte queste criticità, Bagnara Calabra è stata indicata - spiega il sindaco Pistolesi - come riferimento dal quale ripartire per rendere più sicuro il nostro territorio>>. Dal 21 al 23 ottobre, infatti, nei Comuni che si affacciano sull'area dello stretto avrà luogo l'esercitazione nazionale inerente il rischio sismico e denminata "Sisma Stretto di Messina", simulazione alla quale parteciperà anche il Cmune di Bagnara Calabra.

Al prossimo Consiglio comunale l'Amministrazione presenterà tra i punti all'ordine del giorno l'approvazione dell'aggiornamento del regolamento della Prtezione civile e il relativo piano. Ci terremo in stretto contatto con la Protezione civile e gli organi di Prefettura per far nascere il centro perativo comunale di Protezione civile.

Tina Ferrera