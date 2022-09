Cantieri fermi a Bagnara, interrogazione al Sindaco del gruppo consiliare "La Bagnara che VogliAmo"

Gruppo - La Bagnara che Vogliamo BAGNARA CALABRA - Interrogazione al Sindaco del gruppo consiliare "La Bagnara che VogliAmo", che chiede di sapere i motivi dei tanti cantieri fermi nella cittadina della Costa Viola.

Mario Romeo, Domenica Randazzo, Virginia Parisi, Vincenzo Bagnato, e Michele Spoleti, si riferiscono in particolare <<ai lavori per il rifacimento del lungomare, alla condotta fognaria Melarosa-Cacilì, alla rete fognaria Marinella-Piazza Gramsci, ai lavori presso la scuola materna Melarosa, e Pellegrina. E poi ancora la messa in sicurezza Ceramida-Solano, ai lavori di costruzione dei nuovi loculi cimiteriali, alla manutenzione della caserma dei Carabinieri, al Centro Antiviolenza, e alla manutenzione straordinaria del porto>>. Al momento, viene evidenziato nell'interrogazione, <<unico cantiere operativo risulta essere il muro della strada per il porto in zona cacilì>>. Gli interroganti chiedono di sapere <<le motivazioni del completo blocco dei lavori, ricordando che ulteriori ritardi potranno compromettere i finanziamenti con gravi aggravi finaziari per l'Ente>>.

Red