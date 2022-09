Politiche 2022, i Dem scaldano i motori a Bagnara. Stumpo: «Interesse del Paese far crescere il sud. No a chi chiede stop a sanzioni Russia»

pd el All'incontro presente anche l'ex sindaco Gregorio Frosina

Scalda i motori il Partito Democratico in vista delle Politiche del prossimo 25 settembre; l'appuntamento per ritrovarsi e dettare la linea è stato domenica mattina, presso l'Hotel Victoria, alla presenza dei vertici comunali e provinciali sia dei Dem che di Articolo 1, prossimo a confluire nel partito guidato da Enrico Letta.

La prima delle notizie da registrare nella mattinata è la presenza, oltre che del segretario comunale Franco Triulcio, dello Stato Maggiore del circolo bagnarese e degli esponenti dell'attuale maggioranza al governo della cittadina della Costa Viola, anche del sindaco uscente, Gregorio Frosina. Frosina che, dopo la "rottura" consumatasi col partito in occasione delle Amministrative dello scorso 12 giugno - con la vicinanza al "suo" vicesindaco uscente Mario Romeo e il sostegno alle candidature in "La Bagnara Che VogliAmo" di Felice Maceri e Francesco Oliverio - non ha mai fatto mistero di voler proseguire il suo percorso politico sotto le insegne dei Dem. Assente Nicola Irto, capolista al plurinominale al Senato per il Pd, inizialmente annunciato; c'è invece Nico Stumpo, primo in lista alla Camera dei Deputati al plurinominale.

pd el 1 Apre i lavori il segretario del circolo cittadino del Partito Democratico, Franco Triulcio, secondo il quale «La partita ancora non è chiusa. La destra la conosciamo, conosciamo le loro promesse. Faranno sempre e solo gli interessi del nord». Antonio Morabito, segretario provinciale Dem, suona la carica: «Abbiamo di fronte un'altra battaglia. Era dura anche quella delle amministrative, l'abbiamo vinta. Bisogna lavorare casa per casa, strada per strada. Possiamo vincere». Tito Nastasi, in rappresentanza di Articolo 1, sottolinea il «Sentirsi a casa, da parte nostra» con il "rientro" nelle fila del Pd. «Abbiamo affrontato la fase pandemica con sacrificio e abnegazione - ha sottolineato Nastasi - grazie al ministro Roberto Speranza, la cui azione è diventata un modello per tutta l'Europa. L'emergenza sociale si sta accentuando, e l'ultimo governo di centro-destra, con Berlusconi, ha portato l'Italia sull'orlo del baratro, quasi come la Grecia. Consegnare l'Italia a Meloni, Salvini e Berlusconi vuol dire perdere la partita del Pnrr».Emanuele Gioffré, segretario cittadino di Articolo 1, evidenzia come «Anche a Bagnara, i "sondaggi" ci davano perdenti. Abbiamo visto tutti com'è finita». «La destra al governo - ha proseguito Gioffré - è un rischio per il sud; dovremmo essere tutti meridionalisti, i fondi del Recovery Plan sono arrivati per sostenere le aree disagiate. Il sud è area disagiata, per questo l'Italia ha ricevuto la fetta più grande. E per questo deve impiegare i fondi per far ripartire il sud». Per Eugenio Marino, responsabile nazionale del Pd per il sud, «Il dialogo a sinistra rafforza il meridionalismo. Dialogo che va trasformato in politiche per il sud; politiche per il sud che faranno aumentare la produttività dell'Italia». «Il sud è assente dai programmi di Italia Viva e Azione - attacca Marino - Renzi e Calenda parlano di merito, ma si scordano dei bisogni. Sono espressione di un liberismo per il quale non c'è posto a sinistra. Solo con i partiti di sinistra al governo il divario nord-sud si è ridotto», ha concluso Marino. «Ce la dobbiamo giocare fino alla fine, come a Bagnara, dove il risultato delle Comunali è stato storico - ha sottolineato Paolo Gramuglia, presidente del consiglio comunale ed esponente di Articolo 1 - La sinistra si deve riappropriare del suo ruolo. La strada è quella dell'Ecosocialismo. Non c'è progresso dove c'è sfruttamento, dove non ci sono diritti».

A chiudere gli interventi, Nico Stumpo, che ha ringraziato «I compagni di Bagnara che hanno sostenuto la candidatura di Adone Pistolesi»; si passa poi ai temi di campagna elettorale, con «Le aziende che non riaprono dopo la chiusura estiva, con i costi che superano i potenziali guadagni» e «la pericolosità delle proposte della destra: flat tax, autonomia differenziata, abolizione Reddito di Cittadinanza. Tre riforme collegate l'una all'altra: con la tassa "piatta", chi è povero non ha benefici, chi è ricco guadagna ancora di più; un guadagno che, in gran parte prodotto al nord, resterà al nord, ampliando il divario col sud. E poi il Reddito di Cittadinanza: non va tagliato, lasciando in mezzo a una strada le persone, ma va migliorato ed ampliato». «Abbiamo fatto la battaglia per portare al sud il 40% delle risorse del Pnrr - ha proseguito il candidato Dem alla Camera - e adesso parlano di "ridiscuterlo": è interesse del Paese far crescere il sud. Non è possibile avere squilibri tali nei servizi, nei diritti». «Serve una classe dirigente all'altezza delle sfide che ci aspettano - ha concluso Stumpo - non possiamo presentarci in Europa con chi chiede lo stop delle sanzioni alla Russia».

Gianmarco Iaria