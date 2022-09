BAGNARA Porto, avviate procedure per garantire la continuità dei servizi: nota stampa dell'Amministrazione comunale

porto bagnara In relazione alla gestione dei servizi portuali, l’Amministrazione comunale rende noto alla cittadinanza che gli uffici preposti hanno già avviate tutte le procedure previste dalle normative vigenti, compatibilmente con il sequestro giudiziario ancora in atto, per garantire la continuità dei servizi portuali anche dopo la scadenza del contratto dell’attuale gestione avvenuta in data 31 agosto 2022.

L’esigenza di individuare una nuova società di gestione nasce dall’impossibilità, in capo alla precedente concessionaria, di proseguire nell’attività per la perdita dei requisiti richiesti a tal fine dalla legge, in particolare perché la Società cooperativa Onda Marina:

- Non ha provveduto entro il termine del 01 agosto 2022 al versamento del canone dovuto all’Ente comunale, risultando così inadempiente;

- In data 07.08.2022 la citata società di gestione si è resa responsabile della installazione abusiva di due pontili galleggianti con conseguente contestazione da parte della Capitaneria di Porto di Reggio Calabria della violazione delle norme portate dagli articoli 54 e 1161 Codice della Navigazione, come da verbale il cui esito è stato comunicato con nota urgentissima della Capitaneria di Porto di Reggio Calabria in data 17 agosto 2022. Tali condotte integrano violazioni gravissime della normativa in materia di navigazione arrecando pericolo alla sicurezza della navigazione e portuale.

L’Amministrazione rende noto inoltre che, al fine di garantire la continuità dell’erogazione dei servizi portuali, l’Ente comunale immediatamente dopo l’accertamento della perdita definitiva dei requisiti in capo alla cooperativa Onda Marina, ha avviato una accurata indagine di mercato conclusasi per ora con esito negativo ed in data 23 agosto 2022 ha provveduto ad avviare una Procedura ad evidenza pubblica tramite la piattaforma MEPA attraverso una RDO aperta, andata purtroppo, deserta.

Infine, l’Amministrazione informa la cittadinanza che sono attualmente in corso interlocuzioni con la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria al fine di pervenire al dissequestro dell’area portuale. Condizione quest’ultima necessaria per poter indire una gara d’appalto per la concessione dei servizi portuali di durata decennale.

Nota stampa Amministrazione comunale