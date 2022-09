BAGNARA CALABRA Porto, "La Bagnara che VogliAmo": "l'attuale gestione del porto costa 1000 euro al giorno"

<<Il 4 agosto - scrive il gruppo - è stata presentata una nostra interrogazione dove chiedevamo quali saranno gli indirizzi riguardo il porto da parte dell'amministrazione comunale. La risposta del Sindaco è stata che non è possibile effettuare una gara decennale in quanto il porto risulta ancora sotto sequestro. Il 23 agosto invece con determina n. 69 viene indetta una gara con scadenza 29 di agosto, con decorrenza servizio dal 1 settembre per 12 mesi. (In questo caso il porto risulta ancora sotto sequestro). Gara andata deserta. Dal 1 settembre porto senza nessun servizio tranne la guardiania affidata alla sicurpiana per giorni 15 (sembrerebbe… ancora non ci siano atti pubblicati) per 1000 euro al giorno, cioè un impegno di 15 mila euro. Il giudizio è sempre dei cittadini>>.

Red