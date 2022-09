SEMINARA Sindaco e Amministrazione comunale ribadiscono il no alla alla diiscarica di Melicuccà

Visto l'evolversi della situazione il Sindaco e l'Amministrazione Comunale ci tengono a ribadire, come peraltro già fatto più volte sia pubblicamente che nelle sedi opportune, che la posizione riguardo la discarica di Melicuccà rimane sempre la stessa: il Comune di Seminara è assolutamente contrario.

no alla discarica

Il nostro no alla discarica non è una mera presa di posizione ma una scelta politica a tutela della salute dei nostri concittadini e di salvaguardia del nostro territorio. Con la speranza che la nostra posizione non diventi mai oggetto di speculazione, rimaniamo aperti a qualunque confronto o iniziativa che metta il territorio e la salute davanti a tutto.

Nota stampa Comune di Seminara