BAGNARA CALABRA Scuolabus, Pistolesi replica all'opposizione: "sbloccato dopo cinque anni"

scuolabus bagnara calabra Il sindaco Adone Pistolesi attraverso una nota stampa chiarisce la vicenda dello scuolabus. Il mezzo, secondo il gruppo di minoranza "La Bagnara che VogliAmo", è frutto del lavoro della Giunta Frosina. Il primo cittadino spiega che l'avvio della procedura di finanziamento per l'acquisto dello scuolabus con la Città Metropolitana di Reggio Calabria risale al 2017. Con una prima determina dell'8 gennaio 2021 l'amministrazione aveva indetto la procedura sul MePA e in data 27 settembre 2021 la ditta aggiuducataria Carind comunicava che il modello del mezzo veniva sostituito con un altro. Successivamente, il 6 giugno 2022 la ditta comunicava un ulteriore ritardo nella consegna dello scuolabus.

<<Dal momento dell'insediamento di questa amministrazione il 14 giugno scorso - spiega Pistolesi - si è operato per la risoluzione più celere della situazione, al fine di pervenire, nel più breve tempo possibile, alla consegna del mezzo. Abbiamo intimato l'adempimento per la revoca dell'incarico>>. Il 5 luglio scorso la concessionaria Carind ha fatto pervenire il preventivo per la fornitura dello scuolabus di analoghe caratteristiche tecniche, in sostituzione dell'offerta precedente. <<Il 6 luglio 2022 - aggiunge Pistolesi - confermando l'offerta formulata il giorno prima, abbiamo avviato la procedura per l'immediato collaudo e consegna del mezzo, avvenuta regolarmente in data 18 luglio. Il nostro intento è stato quello di operare spingendo l'acceleratore su una procedura avviata da cinque anni e non portata a compimento sino ad ora, consentendo agli studenti bagnaresi di poter usufruire di un mezzo di trasporto sin dalla prima campanella dell'anno scolastico>>.

Lo scuolabus è indispensabile per gli studenti che devono raggiungere la scuola in quanto due plessi "Morello" e "Paolotti", restano chiusi. <<Alla luce anche delle difficoltà degli ultimi anni - conclude il sindaco - per quanto attiene all'edilizia scolastica ed alla distibuzione dei plessi e delle aule sulle strutture attualmente disponibili, l'amministrazione comunale opererà, da qui all'inizio dell'anno scolastico, per garantire a tutti gli studenti la ripresa delle lezioni in piena tranquillità>>.

Tina Ferrera