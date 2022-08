BAGNARA CALABRA Compensi amministratori, "La Bagnara che Vogliamo": "Precisazioni del sindaco monche e di parte"

La Bagnara che Vogliamo - Gruppo ConsiliareLe precisazioni del Sindaco sulle indennità di carica apparse sulla stampa locale, a seguito di un servizio reso - a beneficio della collettività - dal direttore della testata Costaviolanews, rendono stimolante il dibattito sui compensi agli amministratori. Visto che tali precisazioni sono monche e di parte, va precisato che gli aumenti così come ripresi dalla Giunta uscente con delibera (citata dal primo cittadino a giustificazione del proprio operato) non pesano sul bilancio comunale, poiché la formula scelta nell'atto deliberativo, al fine di adeguarsi alla normativa nazionale, rimanda la sostenibilità della spesa alle casse dello Stato. E pertanto non è a carico del contribuente bagnarese.

L'adozione della delibera, anziché l'assunzione del semplice atto determinativo del responsabile dell' area finanziaria, si è resa necessaria al fine di optare per l'aumento graduale dei compensi per partire con un più 45% nel 2022, per passare al 68% nel 2023 per raggiungere, infine, il 100% nel 2024. Nel caso in cui gli amministratori avessero inteso applicare la misura - a regime nel 2024 - già negli esercizi 2022 e 2023, adeguando sin da subito le indennità di funzione, bisognava verificare il permanere dell’equilibrio finanziario pluriennale in corso, con conseguenti modifiche allo stesso in attesa del contributo statale. Premesso questo, ci si chiederà, e lo chiediamo anche noi, le precisazioni del Sindaco perché sono arrivate a stretto giro di posta? Non solo, perché scarica in maniera scorretta e vergognosa ogni incombenza sui loro predecessori, come a voler dire la responsabilità è degli altri? Tutto sommato il servizio del giornale online Costaviolanews si limitava a rendere note le mensilità vecchie e quelle con i relativi adeguamenti. Fine della questione. A questo punto la difesa del primo cittadino appare non dovuta. Excusatio non petita accusatio manifesta. Non può essere altrimenti. Anche perché il Sindaco, con i suoi mirabolanti comunicati ad effetto, si limita a pubblicare la delibera del 12 maggio u.s dei precedenti Amministratori e non anche, quella propria, la nr 99 del 21 luglio u.s. Non pubblica neanche la delibera con la quale la ex Giunta Frosina, non appena insediatasi nel 2017, ebbe a ridursi del 20% i vecchi compensi, senza addurre motivazioni particolari, quali ad esempio la questione del dissesto. Oggettivamente, il problema dell'aumento delle indennità di funzione sollevato in queste ore nasconde, tuttavia, il fatto che la Giunta attuale percepisce i compensi maggiorati e senza riduzioni di sorta. I colleghi che li hanno preceduti percepivano, per legge, molto meno e con una ulteriore riduzione del 20% frutto di una scelta politica. Orbene, perché i nuovi amministratori non provvedono a ridursi lo stipendio sulla scorta di quanto fatto dai loro predecessori? Nessuno può impedirgli di applicare una riduzione dei compensi. D'altronde anche il gruppo di maggioranza "Bagnara Aperta" all'indomani della vittoria alle elezioni chiese come primo atto deliberativo che il Sindaco e la giunta adottassero un provvedimento che riducesse del 50% le indennità di carica in discontinuità con il passato (probabilmente non erano a conoscenza della riduzione del 20% assunta dalla passata Giunta) e che si istituisse un apposito capitolo di bilancio a favore delle famiglie meno abbienti. Le difficoltà socio-economiche sollevate dal gruppo Bagnara Aperta vengono messe in second'ordine dai loro stessi rappresentanti di maggioranza che trovano nella figura del Presidente del Consiglio la massima espressione. Che nessuno ci venga a dire che le difficoltà e i disagi delle famiglie non costituiscano una buona motivazione per ridursi il lauto compenso. Alla luce di tutto questo il dubbio sulla mancata rinuncia ad una parte degli emolumenti, tuttavia, rimane. Eccome. Difatti quando si era opposizione si pubblicava periodicamente una sorta di report con il costo delle indennità. Adesso a ruoli invertiti tutto tace, almeno sino ad ora, ed il denaro è sempre denaro. Un ultima considerazione. La tabella pubblicata dal giornale Costaviolanews, avrebbe dovuto pubblicarla il nuovo Sindaco per coerenza, semmai ne avesse mai avuta, assieme al tabellino di quanto costa l'attuale Giunta al nostro bilancio comunale. Oltre alla faccia tosta di ascriversi meriti non propri (Strada di Santa Barbara e scuolabus ad esempio) si aggiunga adesso la scorrettezza e la cattiveria istituzionale del nuovo che avanza a Palazzo San Nicola. Agite in nome della verità e per amore della nostra cittadinanza riducendovi i cospicui compensi.