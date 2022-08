BAGNARA CALABRA Indennità di funzione degli amministratori comunali: le precisazioni del sindaco Adone Pistolesi

Adone Pistolesi sindaco di Bagnara Calabra

In riferimento all’articolo pubblicato in data odierna su Costaviolanews, sull’aumento delle indennità per gli amministratori come previsto dalla legge di bilancio 2022. L’amministrazione in carica per completezza, di informazione tiene a precisare che la delibera per l’adeguamento delle indennità è stata adottata dalla precedente Amministrazione in data 13 maggio, con valore retroattivo al 1 gennaio 2022.