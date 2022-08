Colpi di pistola contro vetrata segreteria deputato Fi, Gelardi: "fatto di gravità inaudita"

gelardi Quanto accaduto ieri sera presso la sede del comitato elettorale dell’onorevole Francesco Cannizzaro è fatto di una gravità inaudita. Non permetteremo a nessuno di inquinare il libero svolgimento delle elezioni democratiche nel nostro Parlamento.

Conoscendo personalmente l’onorevole Cannizzaro so che andrà avanti con la determinazione e la forza che lo contraddistinguono. La Commissione consiliare contro il fenomeno della ‘ndrangheta della corruzione e dell’illegalità diffusa che mi onoro di presiedere, ma tutti i cittadini calabresi onesti in generale, indipendentemente dalle proprie posizioni

politiche, sono in questo momento solidali con lui.