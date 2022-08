BAGNARA CALABRA Aumentano le indennità di funzione degli Amministratori comunali

L'Amministrazione comunale di Bagnara Calabra ha approvato la delibera con cui vengono adeguate le indennità di funzione degli amministratori, come previsto dalla legge di bilancio 2022, approvata dal Parlamento in via definitiva il 29 Dicembre 2021. La legge prevede la possibilità per le amministrazioni locali di aumentare, a partire da quest’anno, le indennità di sindaci e assessori. Per quanto riguarda Bagnara, Sindaco, assessori e Presidente del Consiglio riceveranno un aumento che si aggirerà attorno al 45%.

Il provvedimento ha preso spunto da una battaglia promossa dall’ANCI, Associazione Nazionale dei Sindaci Italiani, che ha sostenuto la necessità di adeguare gli stipendi dei primi cittadini, in quanto molteplici sono le responsabilità che su di loro gravano in termini civili e penali. (Car Trip)

In basso la tabella con il calcolo delle nuove indennità approvate in Giunta (delibera n. 99 del 21 luglio 2022)

indennità