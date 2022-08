BAGNARA CALABRA Disservizio raccolta dei R.S.U.: interrogazione al Sindaco del gruppo "La Bagnara che VogliAmo"

La Bagnara che Vogliamo - Gruppo ConsiliareI Consiglieri comunali del gruppo "La Bagnara che VogliaAmo", Mario Romeo, Vincenzo Bagnato, Virginia Parisi, Domenica Randazzo, Michelangelo Spoleti, interrogano il sindaco Adone Pistolesi sul disservizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani. In basso il testo dell'interrogazione.

I Sottoscritti consiglieri comunali, del Gruppo Consiliare la Bagnara che VogliAmo,

RILEVATO CHE

le frazioni di Ceramida e Pellegrina ( in parte) e la contrada di Pomarelle a tutt'oggi sono ricolme di rifiuti, come si può evincere - a titolo dimostrativo- dalle foto in allegato alla presente,

INTERROGANO IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE

per sapere:

se il servizio di raccolta dei rifiuti sia stato eseguito come da capitolato speciale d'appalto;

se la Vigilanza o chi è tenuto alla sorveglianza sul servizio dei R.S.U. ha segnalato tali deprecabili situazioni;

se l'Appaltatore ha segnalato tempestivamente al R.U.P., tutte le circostanze che hanno determinato il mancato recupero;

se la presenza di tali cumuli siano, invece, da ricondurre ad un errato comportamento dei cittadini nel conferire i rifiuti secondo orari e modalità previste dall'ordinanza sindacale all'uopo emessa;

in relazione ai mancati obblighi contrattuali, qualora in tal senso venissero accertati e contestati tempo per tempo, di sapere se è intenzione di codesta Amministrazione procedere con le penalità previste dal capitolato al soggetto inadempiente;

laddove la responsabilità, invece, sia da ricondurre a qualche incivile cittadino, di conoscere quali azioni codesto Governo cittadino intenderà intraprendere al fine di reprime tali ignobili condotte.

CHIEDONO altresì

Certi della sensibilità del Sindaco mostrata in passato quando, rivestendo la carica di consigliere di minoranza, ad ogni mancato disservizio puntualmente non perdeva l'occasione di criticare e/o accusare la passata Amministrazione, CHIEDIAMO che alla presente interrogazione venga fornita apposita risposta per ISCRITTO.

