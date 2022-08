"La Bagnara che VogliAmo": "l'acquisto dello scuolabus è merito dell'attività politico-amministrativa dell'ex Giunta Frosina"

La Bagnara che Vogliamo - Gruppo Consiliare Non costituisce, oramai, una novità che il tanto decantato e osannato nuovismo politico locale sia fatto per lo più di proclami ed annunci. Per la verità, appaiono poco efficaci nella misura in cui, appena sparati come attività amministrativa degna di nota, risultano essere sprovvisti di atti ufficiali a fondamento di quanto enunciato. È già successo con la strada di Santa Barbara dove l'attuale Amministrazione, con tanto di faccia tosta, si è presa i galloni per aver, a loro dire, completato l' ultimo miglio dei lavori che ricordiamo essere stati di pertinenza dell'Anas a partire dal finanziamento per passare alla progettazione e dunque all'appalto.

Con la stessa faccia tosta, o forse ancora peggio, lasciano intendere che la stessa cosa sia avvenuto per l'acquisto dello scuolabus che ricordiamo adattato per i diversamente abili. Atteniamoci ai fatti, concreti e documentabili per intenderci, per non farsi ingannare dai proclami dell' attuale Amministrazione.

Invitiamo coloro i quali siano interessati a conoscere la realtà, quella non mistificata, a leggere le DETERMINAZIONI n. 1 del 08/01/2021 e la n. 17 Del 07/09/2021 dell'ufficio Tecnico, area Edilizia Privata e Gestione del Territorio, con la quale con questa ultima si è chiusa la fase ammistrativa.

Ricordiamo, altresì, che nel corso degli anni si sono succedute alcune vicende, spiacevoli in taluni casi, che non sono dipesi dalla volontà politica della precedente Giunta, che qui riportiamo.

1) Due gare andare deserte per insufficienza del contributo da parte della Città Metropolitana. Successivamente sono stati integrati circa 15.000,00 euro.

2) Terza gara dapprima giudicata e poi rescissa per Ditta aggiudicatrice non affidabile;

3) A seguito della gara andata a buon fine (di cui alla deternina n.17 sopra citata), prima la pandemia e poi il conflitto bellico in Ucraina , hanno rallentato la produzione dei pezzi Ford;

4) Nell'ultima comunicazione della Ditta del 1 giugno 2022, la stessa afferma che la consegna dello scuolabus dovrebbe avvenire nel corso della presente estate .

5) Dove sta il merito dell' attuale amministrazione, tanto ostentato sui social con tanto di foto in posa, per l'arrivo dello scuolabus?

Pensiamo sia giusto, per quanti hanno dato il proprio contributo fattivo, ricostruire questa annosa vicenda affermando che l'acquisto del mezzo sia da ricondurre all'attività politico-amministrativa della ex Giunta Frosina. Questo perché non sarebbe insolito che quanto prima annuncino anche la vendita della fontana di Trevi, magari con una moneta da tre euro. Lasciamo ad altri dar fiato alle trombe in pieno periodo estivo. A noi non rimane altro che parlare con la verità e per amore della stessa.

