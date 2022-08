Scilla rischia un nuovo commissariamento, e Ciccone invoca la giustizia divina

Ciccone Le parole pronunciate dal sindaco Pasquale Ciccone dopo l'insediamento a Palazzo San Rocco della Commissione d'accesso antimafia non rassicurano i residenti. Il primo cittadino dichiara di non avere la forza di affrontare, come ha già fatto in passato, una simile situazione e tira in ballo la giustizia divina dichiarando di ritirarsi < >.

Sale la preoccupazione tra la comunità scillese che, teme alla fine del mandato dei tre mesi della Commissione, un possibile commissariamento del Comune, come già avvenuto nel marzo del 2018. Tanti gli attestati di solidarietà da parte dei residenti nei confronti del primo cittadino, non semplici frasi di circostanza ma l'invito ad andare avanti, non arrendersi e non rassegnarsi. L'avvento della Commissione d'accesso al Comune arriva in uno dei periodi più importanti del paese. <<Siamo nel cuore dell'estate - spiegano alcuni abitanti - e Scilla rappresenta una delle mete preferite dei turisti anche stranieri, e siamo alla vigilia delle festività in onore di San Rocco patrono della cittadina della Costa Viola che attirano numerosi fedeli dalla province calabresi e della vicina Sicilia>>.

Nell'ultima seduta del consiglio comunale Ciccone nel corso delle comunicazioni ha detto: <<Sembra non valga la pena amministrare questo Comune - si legge nel verbale di deliberazione del consiglio comunale - in quanto, a volte, vi è una prevalenza della prospettiva soggettiva rispetto al perseguimento del bene comune>>, e ancora ha espresso stanchezza per il peso del ruolo e per la cattiva abitudine di <<guardare la "pagliuzza" e non le questioni importanti>>.

Tina Ferrera