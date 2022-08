Attivazione di una postazione 118 a Palmi: la soddisfazione di Fratelli d'Italia

Il Commissario di Fdi, sezione di Palmi

Saverio Gioffre'

Dopo la raccolta firme promossa da Fdi per la riapertura del ppi di Palmi, che ha visto coinvolti più di 2500 cittadini, seguiranno ulteriori iniziative per la tutela del diritto alla salute, calpestato per troppo tempo nel nostro territorio.