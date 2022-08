BAGNARA CALABRA Pistolesi, "fino al 31 agosto servizio di guardia medica garantito". Firmata oggi la convenzione per avviare l'iter per la "Casa della Comunità"

Pistolesi firma convenzione L’estate 2022 è ormai caratterizzata, sotto l’aspetto politico dalle continue uscite degli esponenti della minoranza tendenti a screditare l’operato dell’amministrazione in carica. Dopo la sortita sul servizio della raccolta sui rifiuti urbani e i tentativi di strumentalizzare la vicenda della discarica “La Zingara”, a cui questa amministrazione ha replicato con precisi dati di fatto smentendo le tesi della minoranza, ora si cerca di aprire un nuovo fronte.

La sortita della giovane consigliera di opposizione Maria Carmela Domenica Randazzo, certamente meritevole negli intenti e afferente un argomento, la sanità, a noi molto caro, ci pare inopportuna almeno nella parte in cui chiede a questa amministrazione di intervenire affinché si possa tornare ad usufruire del servizio di guardia medica. Tale affermazione fa intendere che attualmente la guardia medica non sia attiva, così non è dal momento che questa amministrazione da un continuo contatto con gli uffici preposti dell’Asl ha avuto assicurazione che fino al 31 agosto il servizio è garantito con turnazioni di medici già resisi disponibili.

Nel caso in cui ciò non avvenisse o fossero segnalate delle disfunzioni sarà cura di questa amministrazione interessare gli uffici dell’ASP di Reggio Calabria responsabile del servizio. Inoltre cogliamo l’occasione per informare la cittadinanza che in data odierna 04 agosto questa amministrazione con il Sindaco Pistolesi e l’Assessora Angela Randazzo ha firmato alla presenza della Commissaria ad Acta ASP Dr.ssa Di Furia la convenzione con l’Asp di Reggio Calabria per avviare l’iter per la CASA DELLA COMUNITÀ di BAGNARA CALABRA, importante presidio di sanità previsto dal PNRR Missione 6.

Così in una nota il sindaco di Bagnara Calabra Adone Pistolesi