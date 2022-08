BAGNARA CALABRA Casa della Salute e PPI, Domenica Randazzo: "nulla è cambiato dopo le manifestazioni"

Domenica Randazzo

Dopo la manifestazione svoltasi in piazza Matteotti lo scorso 15 luglio per il diritto alla salute a difesa dei presidi pubblici di emergenza territoriale, a difesa della Casa della Salute di Scillae alla presenza dei sindaci dell'area dello stretto, Domenica Randazzo, consigliera della minoranza "La Bagnara che VgliAmo", si rivolge al sindaco Adone Pistolesi e all'assessora alla sanità Angela Randazzo per conoscere gli eventuali provvedimenti che cercheranno di attuare nel minor tempo possibile affinchè si possa tornare ad usufruire delpresidio di Guardia Medica.