Riapertura della discarica di Melicuccà, "La Bagnara che VogliAmo: "Ripensateci!"

Gruppo - La Bagnara che VogliamoNel ribadire la posizione già espressa in passato, anche all'unanimità, dal Consiglio Comunale di netta contrarietà alla riapertura della discarica di Melicuccà, crediamo fermamente che ad oggi non sussistano le condizioni minime per garantire la sicurezza. La discarica "La Zingara" è come se si trovasse, di fatto, all'interno del territorio bagnarese, in quanto confinante, a pochi metri di distanza, dal centro abitato di Pomarelli. Si trova, inoltre, moltovicina a diverse attività produttive ed agricole nonché (fatto assai grave) addirittura al di sopra di importanti falde idriche.

Per tutte queste ragioni l’impatto ambientale risulta pesante, anzi, insostenibile. Lo stesso verrà acuito anche dal transito quotidiano, lungo la SS. 112, di numerosi mezzi pesanti. Chiediamo, pertanto, al Sindaco di prendere una posizione netta in merito alla discutibile decisione di riapertura e ci rendiamo disponibili ad un incontro dedicato a tale problematica, in modo da agire e esprimere una posizione unanime nell'interesse esclusivo della cittadinanza, finalizzata alla salvaguardia ambientale del nostro territorio e alla tutela della salute pubblica.

Gruppo consiliare - La Bagnara che VogliAMO