BAGNARA CALABRA "La Bagnara che Vogliamo": "il cambiamento si è trasformato nella ridicola cura dell'immagine"

La Bagnara che Vogliamo - Gruppo ConsiliareDopo aver ascoltato il sindaco e la giunta nel consiglio comunale di ieri, evidenziamo alcuni punti emersi:

1) Il sindaco e la sua giunta prenderanno per intero (senza alcuna riduzione) l'indennità di carica. Il continuo e pubblico richiamo con tanto di "tabella riassuntiva," valeva solo per la giunta precedente in quanto operava in dissesto economico finanziario. Chiedendo a voi cittadini se i vostri soldi erano stati spesi bene. È la stessa domanda che noi faremo sempre a voi cittadini.

2) Visto l'assestamento di bilancio con annesse variazioni, approvato appunto ieri, si evince che il comune di Bagnara è economicamente sano e può destinare fondi, anche consistenti, su capitoli di spesa dove per i passati 8 anni sia i Commissari che l' amministrazione uscente, non avevano potuto destinare alla spesa.

3) L 'assessore esterno (arch. Annunziata Demetrio) non si presenta nei primi consigli comunali, per altro molto importanti, venendo meno al rispetto della massima assise istituzionale bagnarese, ma soprattutto nei confronti dei cittadini, che per altro ricordiamo, non la hanno eletta.

4) Sono stati inseriti in bilancio per gli anni a venire (50 mila euro annui) per l'esternalizzazione del servizio del verde pubblico, dimenticando che i progetti dei tirocinanti ( pagati dalla regione) sono dedicati proprio alla pulizia e alla manutenzione del verde.

5) Dopo 8 anni si ritorna a spendere soldi per spettacoli musicali e se proprio si dovevano spendere, sarebbe stato più opportuno darli come sostegno economico alle associazioni locali che da tantissimi anni si spendono per il territorio in maniera gratuita ed incondizionata.

6) Le isole ecologiche di piazza Matteotti e Piazzale Musella per le quali l'amministrazione Frosina aveva (tramite delibera) dato indirizzo per la loro eliminazione al più presto, rimarranno li dove sono, in barba alla decenza e al decoro.

7) L' atto di indirizzo a riguardo l'alienazione delle case ex Aterp sarà un vero boomerang soprattutto per gli stessi cittadini. (Ingannati dalle promesse elettorali ).

8) Allo stato attuale non c'è nessun delegato alle frazioni, (come detto dal sindaco). Un non consigliere comunale non può farlo, (contrariamente da quanto appreso, dalle recenti apparizioni, in più di una manifestazione pubblica), e per altro, se avesse ricevuto dal Sindaco tale delega, la stessa sarebbe stata illegittima.

9) "Dimenticandosi" di inserire tra le variazioni, la manutenzione straordinaria delle scuole, si giustificano che ancora ci sono in atto i lavori previsti dall'amministrazione uscente… Pensiamo che proprio ora che siamo fuori dal dissesto ( senza vincoli e con le variazioni approvate in capitoli in aumento "sostanziosi", di cui si potrebbe fare anche a meno ) i fondi per la manutenzione delle scuole non saranno mai pochi!

10) Riguardo i lavori pubblici appaltati e consegnati (tranne il muro di cacilì) sono tutti fermi, le motivazioni date dal sindaco ci preoccupano e non poco! Cosi come il rallentamento delle procedure di appalto della scuola morello, del campo sportivo e della messa in sicurezza del porto.

Pensiamo che il sindaco e la giunta del cambiamento… Si sia trasformata in quella della cura "ridicola" dell' immagine dell' ordinario, ma di atti concreti il nulla, basta vedere i contenuti delle ordinanze sui rifiuti e sulla movida, di cui gli effetti economici già si sentono sulle tasche degli esercenti, (basta guardare gli incassi di luglio 2021 e luglio 2022 senza limitazioni covid).

Vi daremo il tempo si, "tranquilli" di imparare ad esercitare il ruolo di amministratori del nostro paese, ma crediamo (visti i primi 45 giorni) che il vostro obbiettivo sia solo ed esclusivamente quello di tenervi la poltrona e ricevere per intero l'indennità di carica. Null'altro!

"La Bagnarache VogliAmo" - Ric e pubbl