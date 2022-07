BAGNARA CALABRA Contenzioso canone idrico 2017: interrogazione del gruppo consiliare "La Bagnara che VogliAmo"

Gruppo - La Bagnara che Vogliamo Al Sig Sindaco del comune di Bagnara Calabra Al Presidente del Consiglio Comunale Oggetto: Contenzioso canone idrico 2017 e conseguenti determinazioni.

I Sottoscritti consiglieri comunali del gruppo consiliare La Bagnara che VogliAmo

PREMESSO CHE

Recentemente la stampa ha riportato una dichiarazione della vice-Sindaco, Sig.ra Santa Parrello, attraverso la quale si portava a conoscenza la cittadinanza che l'attuale Giunta aveva dato “indirizzo politico” al funzionario dell'Area Economico-Tributaria per la sospensione degli avvisi dell'Agenzia della Riscossione inerenti al ruolo idrico 2017, poiché, a suo dire, le bollette risultano essere prescritte e che con una risposta della stessa pervenutaci, a nostro giudizio poco soddisfacente, anzi piena di contraddizioni, tenuto conto della sentenza N.R.G. 2648/2021 del 04/07/2022 del Tribunale di Reggio Calabria ha ritenuto fondato l'appello del Comune rispetto alla questione prescrizione; risulterebbero in atto controversie tra cittadini, ivi compresi alcuni eletti o parenti diretti di questa consiliatura, e l'Ente;

RILEVATO CHE

A tutt'oggi sull'albo pretorio comunale non vi è alcun atto di indirizzo in merito al contenzioso sul ruolo idrico in questione; il dispositivo dell'art. 63 TUEL 4° comma, tra le cause di incompatibilità, annovera colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo, con il comune; i Consiglieri eletti devono rendere una dichiarazione di insussistenza di motivi di ineleggibilità e incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere Comunale / Assessore del Comune, di cui ai decreti legislativi 267/2000, 235/2012 e 39/2013;

INTERROGANO IL SINDACO

Art. 51 capo VI del Regolamento vigente del C/C per sapere:

-se ed in che data è stata adottata delibera di Giunta per fornire indirizzo politico al funzionario dell' Area Tributaria per la sospensione degli avvisi dell' Agenzia della Riscossione dei ruoli idrico 2017;

-se la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria, sopra citata, e quelle da divenire, riguardino consiglieri Comunali /Assessore o familiari conviventi dello stesso nucleo familiare;

-se l'Ente intenderà promuovere ulteriori ricorsi in appello sulla scorta della su menzionata sentenza. Certi della notoria sensibilità del Sindaco e del Presidente dell'Assemblea sul rispetto delle regole che disciplinano il funzionamento del Consiglio Comunale,

CHIEDIAMO

che vista la delicatezza della materia, ci venga data risposta urgente con una relazione dettagliata, al primo consiglio comunale utile.

BAGNARA CALABRA, Li 28 Luglio 2022

I CONSIGLIERI COMUNALI F. to Romeo - Bagnato - D. Randazzo - Spoleti - Parisi