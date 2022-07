BAGNARA CALABRA Rifiuti, le precisazioni dell'Amministrazione Comunale

comune-bagnaraIn merito alla nota stampa del gruppo Consiliare “La Bagnara che Vogliamo” del 24/07/2022 ci sentiamo in dovere di fare alcune precisazioni riguardanti il servizio di raccolta dei rifiuti.

Innanzitutto vanno fatte alcune premesse in merito al contratto per l’affidamento del servizio integrato di raccolta, trasporto, avvio a recupero e smaltimento:

- con determina n. 9 del 18/02/2022, è stata indetta gara per l’affidamento del servizio per la durata di anni 3, la quale è in corso di aggiudicazione definitiva;

- con Verbale di gara n. 7 del 31.05.2022 la Centrale di Committenza ASMECOMM ha comunicato la graduatoria provvisoria, dalla quale risulta 1° classificato la Ditta MURACA Srl Unipersonale per aver ottenuto un punteggio di 87,68;

- la stessa Centrale di Committenza ha comunicato che le procedure di verifica AVCPass per l’aggiudicazione in via definitiva del servizio di cui sopra sono regolarmente in corso e saranno concluse presumibilmente entro la fine del mese di Luglio 2022;

- presumibilmente si può ipotizzare che la stipula del contratto possa essere regolarmente conclusa entro il mese di agosto 2022;

fatte queste premesse, necessarie per il proseguo, entriamo nel merito di quello che è il fuorviante contenuto della nota del gruppo di opposizione.

Si fa presente che con Ordinanza contingibile ed urgente n. 678 del 27.10.2021 ex art. 50 Decreto Legislativo n. 267/2000 ed art. 191 D.Lgs. 191/2006, è stato affidato alla ditta Muraca lo svolgimento del servizio di Gestione integrata di raccolta, trasporto, avvio a recupero e smaltimento dei rifiuti urbani nonché spazzamento nel territorio comunale e altri servizi accessori, per una durata di mesi 3, e successivamente con ordinanza sindacale n. 116 pubblicata in data 01.02.2022 tale affidamento è stato prorogato di mesi 3 e pertanto fino alla data del 02.05.2022.

Tale termine veniva successivamente prorogato per effetto di una proroga tecnica disposta dal Responsabile dell’UOC7 al 02/06/2022.

A tal riguardo si evidenzia che alla data di trasmissione al Comune di Bagnara del Verbale di gara n. 7 del 31.05.2022 dal quale risulta 1° classificato la Ditta MURACA Srl Unipersonale, il servizio risultava per come sopra specificato in corso di svolgimento da parte della stessa ditta Muraca.

Per i motivi suesposti in data 01/06/2022 si è provveduto alla consegna immediata del servizio alla stessa ditta, sotto riserva di legge, prevista dal d.lgs. n. 50/2016 art. 32 comma 13, la quale ha dato disponibilità ed ha accettato senza riserva alcuna.

Ci sembra pertanto strano che chi fino a ieri ci ha amministrato non fosse a conoscenza di queste scelte avvenute durante la loro gestione; fosse cosi si denoterebbe uno scarso interesse e ancor di più una vergognosa inadeguatezza nell’amministrare la cosa pubblica.

Il che è tutto dire rispetto a quelli che sono i proclami di esperienza, sapienza e saggezza.

Inoltre è bene precisare che è stato richiesto alla ditta Muraca di applicare al canone mensile previsto dal nuovo affidamento di euro 87.042,37 oltre IVA una riduzione di euro 18.856.6, al fine di uniformare il trattamento economico a quanto previsto nel precedente contratto in conformità del quale è stato reso il servizio nel mese di giugno 2022, ciò può essere facilmente riscontrabile dalla determina n. 47 dell’11/06/07 prodotta dal responsabile dell’area UOC – 7 pubblicata il 14/07/2022 sull’albo, diciamo “facilmente” sempre se si avesse avuta la premura di leggere gli atti regolarmente pubblicati.

Scelte queste finalizzate a garantire gli interessi dell’Ente e dell’assoluta legittimità degli atti.

La valutazione politica che ci sentiamo di esprimere è conseguenziale rispetto agli atti prodotti dal gruppo di opposizione e non può che evidenziare negativamente l’operato degli stessi sia in fase di amministrazione che di opposizione.