Bambini ucraini in arrivo a Bagnara, il saluto del presidente del Consiglio comunale Paolo Gramuglia

Paolo GramugliaVoglio porgere un caloroso saluto ai 16 bambini che oggi arrivano a Bagnara presso la Cittadella dell'Immacolata, dove saranno calorosamente ospitati dall'Ordine religioso che intendo personalmente ringraziare. Che possa questo angolo di Paradiso essere il punto di partenza per un futuro luminoso.

La guerra è madre di miseria e disperazione e noi che abbiamo la fortuna di vivere in luoghi di Pace dobbiamo con forza aiutare i nostri fratelli Ucraini in questo momento di dolore. Che la fratellanza tra i popoli possa fungere da stella polare in questo percorso condiviso tra la comunità Bagnarese e quella Ucraina. Così in una nota il Presidente del Consiglio Comunale Paolo Gramuglia.