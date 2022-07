Calabria, Mattiani (FI) ricorda che sono attivi i nuovi collegamenti in bus da tutti gli aeroporti della Regione

mattiani CALABRIA STRAORDINARIA - COLLEGAMENTI IN BUS DA TUTTI GLI AEROPORTI CALABRESI

Ricordo che sono attivi i nuovi collegamenti in bus da tutti gli aeroporti della Regione sino al prossimo 4 settembre. In particolare, dall'aeroporto di Reggio Calabria sarà raggiungibile la Costa Viola, la Piana di Gioia Tauro, la Costa Ionica reggina fino a Caulonia e anche Gambarie in Aspromonte.

Il Consigliere Regionale di Forza Italia Come anticipato, attivo anche il collegamento A/R Palmi-Gioia Tauro con l'aeroporto di Reggio Calabria. CalabriaStraordinaria non smette di innovare e guardare al futuro. Sono attivi anche i collegamenti in bus tra l'aeroporto internazionale di Lamezia Terme e Gioia Tauro, Palmi, Villa San Giovanni, Reggio Calabria e aeroporto dello Stretto! Grandi risultati che dimostrano quanto sia importante il lavoro che si sta portando avanti, il confronto Istituzionale e la programmazione. Si guarda al futuro, il passato va archiviato! Grazie ad un bravissimo e competente Assessore, Fausto Orsomarso ed a tutta la struttura del Dipartimento Regionale.

Consulta gli orari con un semplice click!

Giuseppe Mattiani