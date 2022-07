Spoleti: “Ulteriori importanti finanziamenti per le frazioni, fondamentali per lo sviluppo economico dell’intero territorio bagnarese”

foto spoleti-300x215Soddisfazione del Consigliere Comunale Michelangelo Spoleti per la buona notizia arrivata da parte del Ministero dell’Interno per l’ottenimento di un ulteriore finanziamento per il Comune di Bagnara Calabra, pari a 2,5 milioni di euroda destinare ad opere pubbliche di messa in sicurezza del territorio, grazie al lavoro svolto dalla passata Amministrazione Comunale.

Oltre ad importanti finanziamenti di opere di messa in sicurezza su tutto il territorio comunale, sono previsti 700 mila euro per la messa in sicurezza e adeguamento del sistema fognario e viabile di Pellegrina e 500 mila euro per la messa in sicurezza del muro di contenimento adiacente al plesso scolastico di Solano. Inoltre va ricordato che a questi finanziamenti vanno ad aggiungersi quelli da poco ottenuti, relativamente ai CIS per il Recupero storico urbanistico e paesaggistico dell’Antico Borgo di Ceramida pari a 1.148.429,72 €, il finanziamento di120.000,00€ per la strada di Granaro, 641.329,00 € per il Centro Sportivo Polifunzionale di Pellegrina e il finanziamento di 1.100.000,00 € di fondi PNRR in cui oltre ad altri importanti interventi è previsto l’ultimazione dei lavori e il parco dell’ex Villa De Leo di Pellegrina.

Questo ad ulteriore dimostrazione dell’attenzione che c’è stata per le frazioni del comune di Bagnara Calabra, che sono parte importante e fondamentale per lo sviluppo turistico ed economico dell’intero territorio bagnarese e che meritano un impegno costante.