Rifiuti, Indietro Tutta: nota stampa del gruppo "La Bagnara che VogliAmo"

Gruppo - La Bagnara che VogliamoBAGNARA CALABRA - Incredibile ma vero, chi fino a ieri tuonava e denunciava le presunte inadempienze relative al servizio di igiene urbana comunale, oggi riesce incredibilmente, allo stesso tempo, a non rispettare il Capitolato Speciale d’Appalto, a diminuire i servizi previsti per la stagione estiva, a peggiorare notevolmente il servizio di igiene urbana e ad aumentare i costi dello stesso.

Difficile da fare, eppure il Sindaco e la sua squadra di competenze diversificate è riuscito nell’impresa di:

● diminuire i servizi previsti dal Capitolato per l’intero anno per le attività commerciali; infatti il passaggio di ritiro degli imballaggi di cartone previsto da capitolato per tutte le attività commerciali è limitato a quelle ubicate in Corso Vittorio Emanuele II e viale Turati, escludendo di fatto le attività commerciali di Marinella, di C.so Garibaldi e della parte restante della città;

● diminuire i servizi previsti dal Capitolato per il periodo estivo (15 Maggio-15 Settembre) per le attività commerciali che prevede un passaggio aggiuntivo per l’indifferenziata e un passaggio aggiuntivo per gli imballaggi di cartone in tutto il territorio comunale:

● ridurre drasticamente i servizi previsti dal Capitolato per l’intero anno di spazzamento misto previsto in 6 (sei) giorni la settimana e per il periodo estivo di 7 (sette ) giorni la settimana e per il lavaggio strade previsto almeno due volte la settimana per l’intero anno .

Pertanto, per quanto sopra esposto;

Chiediamo al Sig. Sindaco di revocare l’ordinanza n. 81 del 19/07/2022, e di emanare una nuova ordinanza conforme al Capitolato Speciale d’Appalto ,che sia in grado di dare un degno decoro alla nostra cittadina, per i residenti e per i numerosi turisti che in questo periodo verranno a visitarci.

Bagnara Calabra 24 luglio 2022

Il gruppo Consiliare La Bagnara che VogliAmo