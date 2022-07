Sistema fognario e messa in sicurezza, arrivano fondi per 2,5 milioni di euro, "La Bagnara che Vogliamo": "grazie all'Amministrazione Frosina"

finanziamentoBAGNARA CALABRA - Con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, in data 18 luglio 2022 sono stati determinati i Comuni a cui spetta il contributo previsto dall’articolo 1, commi 139 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n.145, da destinare ad investimenti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio.

<<Il Comune di Bagnara Calabra, grazie all'Amministrazione Frosina - fa sapere il gruppo "La Bagnara che Vogliamo" - è assegnatario di 2,5 milioni di euro, così suddivisi: 700 mila euro per il sistema fognario di Bagnara Calabra, 600 mila per il miglioramento del sistema idrico di Bagnara centro, 700 mila per la messa in sicurezza di Pellegrina, e 500 mila per la messa in sicurezza di Solano>>.

Red