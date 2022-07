Preferisco il rumore del mare.

maredi Gianmarco Iaria

C’era un’aria da fine impero, la Prima Repubblica stava crollando sotto il diluvio degli avvisi di garanzia delle procure e un Bettino Craxi provato disse una di quelle frasi destinate a fare epoca: «Hanno creato un clima infame», si lasciò scappare il Cinghialone ai microfoni dei giornalisti. La storia poi mise ognuno al proprio posto, addossando responsabilità giudiziarie e politiche a ciascuno dei protagonisti di quella stagione: stagione della quale resta, se non il ricordo di quell’area pesante (che, come il ricordo di tutte le sofferenze, passa in fretta), la radicalizzazione della dialettica politica che, da confronto ragionato in cerca di un compromesso fra le parti, diventa tifo da stadio, appartenenza di fazione, scontro cieco senza possibilità di sintesi. Questo è stato, questo è ancora, in larga parte, il livello del dibattito pubblico. Ancor di più a livello locale, dove le sfumature non hanno ragione d’esistere e tutto e tutti devono essere ricondotti nell’ambito della logica bianco-nero, sinistra-destra, di qua o di là. Adone o Mario.

Ho sognato di fare il giornalista, credo, sin da quando ho imparato a tenere una penna in mano. Ho sempre avuto il desiderio di raccontare per iscritto quello che succede, osservare le cose da una prospettiva diversa e provare a dare una visione organica d’insieme di quello che è la realtà che mi circonda. Da un punto di vista che è sempre, e per definizione, di parte: di parte perché parziale, come la natura e la capacità di osservazione di un essere umano, che ha sempre bisogno dell’altro per poter guardare un campo più largo rispetto al proprio naso. Ho sognato di fare il giornalista e sono cresciuto con questo sogno, quando l’Italia si stava imbruttendo e si rendevano necessarie le piazze e le arene di Michele Santoro per difendere il diritto alla libera espressione del pensiero. Non è stato difficile, per me, capire quale era il campo dentro cui stare: il popolo premeva, il Berlusconismo stava crollando e nuove realtà e nuove forme di manifestazione del pensiero stavano per prendere piede. Il mondo stava cambiando.

Ho iniziato a fare il giornalista quando la professione ha iniziato a perdere valore. Il web e i social media erano in rapida ascesa, i giornali cartacei (specie quelli locali) affrontavano la prima, vera crisi di settore, con calo verticale delle vendite e necessità di adottare i primi tagli al personale ed alle retribuzioni (che non sarebbero mai tornate quelle di una volta). Ho iniziato a fare il giornalista all’epoca del citizen journalism, quando a raccontare quello che succede hanno iniziato gli utenti dei social network: una foto, un post, un video in presa diretta e la notizia arriva direttamente agli altri fruitori social, diventando di dominio pubblico nel giro di pochi secondi. E in un mondo così, nel mondo virtuale dove il confine fra i fatti e il pubblico non è presidiato da un mediatore, che senso ha ostinarsi a provare a fare, per l’appunto, da mediatore fra i fatti e il pubblico? Che senso ha continuare a fare il giornalista?

Non citerò la frase di Umberto Eco sui social e il diritto di parola. La conosciamo tutti, da un punto di vista più cinico, è pure più che condivisibile, ma d’altra parte il mondo di oggi è questo e l’unica scelta che ci resta è andare, sempre di più, verso una fruizione consapevole dei social network. Che permettono spesso di parlare senza sapere, che permettono di parlare per partito preso, per difendere l’una o l’altra fazione, per buttarla in caciara. Permettono di parlare per colpa di quella semplice, quasi timida frase con cui vieni accolto nella schermata home: “A cosa stai pensando?”, chiede. Il problema è che poi dovrebbe seguire, prima di dare la possibilità di postare definitamente quanto scritto, una quanto mai opportuna, ulteriore, domanda: “Ma sei sicuro che pensi quello che hai scritto?”. Per non parlare, poi, della pletora di profili fake, attraverso cui più d’uno si permette di dire cose che, di persona e guardandosi negli occhi, non si avrebbe mai il coraggio di dire ai diretti interessati; o magari pure ci si permette di lasciarsi andare ad illazioni, allusioni e dicerie varie, con lo scopo di provocare o delegittimare l’avversario. E che dire, poi, di opinion maker o presunti tali, con l’ambizione di orientare l’opinione pubblica e/o spostare consensi a proprio piacimento sulla base di un bacino più o meno grande di follower? Avranno mai spostato due sassi in spiaggia, in vita loro?

Diciamocela tutta: l’aria è irrespirabile, il “clima” è “infame”. Fatichiamo a superare gli strascichi di una campagna elettorale aspra e cattiva, quello che, per l’appunto, dovrebbe essere dialettica ragionata è diventata guerra fra bande, un gradino forse anche sotto e non sopra il tifo da stadio. Andando alla cronaca degli ultimi due giorni: “La Bagnara che VogliAmo” ha deciso di presentare ricorso al Tar, parlando di non meglio precisati «rumors, voci di corridoio, forte e fastidioso chiacchiericcio, sempre nella stessa direzione: quella di una gestione piuttosto “allegra” nei seggi delle operazioni di voto in molte sezioni». Al netto di sviste ed errori materiali nei verbali, l’accusa più grave mossa dalla compagine di Mario Romeo è relativa a presunte «schede votate in numero maggiore rispetto agli elettori che si sono presentati al seggio». In sostanza: brogli elettorali, più voti rispetto ai votanti. Che il Tar dovrà vagliare, accertando però solo la legittimità degli atti esaminati, e non l’eventuale riscontro di brogli che, di natura penale, sono di competenza della giurisdizione di merito (procura, in tal caso). Mario Romeo e la sua squadra, dopo l’esame dei verbali delle sezioni elettorali, hanno ritenuto opportuno presentare ricorso al Tar, disponendo di mezzi di prova? Sia il Tar a stabilire se gli atti redatti nel corso della tornata elettorale sono legittimi, o irregolari, e se irregolari con profili tali da inficiare il risultato elettorale. Adone Pistolesi, dal canto suo, ha dichiarato di seguire la vicenda con «serenità e attenzione, mirando a tutelare il buon nome della Città che non merita, dopo lo scioglimento per condizionamento mafioso e dissesto finanziario, ulteriori umiliazioni». Viene difficile non essere d’accordo con l’ultimo inciso.

Dal punto di vista di chi scrive, di chi osserva e deve raccontare quello che succede, viene molto, molto difficile non sentire un sottile senso di fallimento. Fallimento per non essere riusciti, evidentemente, a creare un vero dibattito pubblico nella nostra cittadina. Si è alla guerra fra bande, si diceva prima: una guerra che coinvolge parenti e amici, simpatizzanti e militanti, sei “con” o sei “contro”. Una guerra che coinvolge anche i più giovani, che si inseriscono in un dibattito vecchio e stantìo, privo di contenuti e significato per una classe anagrafica in fuga da una terra tanto bella quanto infame. “Non insegnate ai bambini la vostra morale”, cantava Gaber. Troppo tardi.

Un’altra delle frasi celebri del fine impero da Prima Repubblica la pronunciò l’allora Capo dello Stato, Oscar Luigi Scalfaro, e fece a sua volta epoca. E mi vien bene anche da adattare per questo periodo. A questo gioco al massacro, io non ci sto. Al chiacchiericcio più o meno forte, alle opinioni pelose, ai punti di vista interessati, meglio un quanto mai opportuno silenzio.

Preferisco il rumore del mare.