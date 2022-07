Pio Ienco (UDC) su ricorso al TAR del gruppo "La Bagnara che Vogliamo": "Giusto fare chiarezza"

Pio Ienco - UDCBAGNARA CALABRA - Da neo commissario dell’UDC e da candidato alle ultime elezioni comunali del 12 giugno con la lista la “Bagnara che vogliamo” con Mario Romeo sindaco, sento l’obbligo di rispondere a quanti, in questi giorni, hanno espresso la loro indignazione per il ricorso al Tar presentato dalla nostra lista, per fare chiarezza su quanto avvenuto in occasione dell’ultima tornata elettorale.

Come già precisato, da Mario Romeo, è un atto dovuto, soprattutto a quanti con il loro voto hanno dato la loro fiducia alla nostra lista e non solo. Credo che anche il neo sindaco senta la necessita di fare chiarezza e di mettere a tacere le voci, che inficiano la vittoria sua e della sua lista. Fare chiarezza non vuol dire accusare nessuno ma capire se ci sono state irregolarità, nel bene e nell’interesse di tutti. Il voto è un diritto ma anche un dovere che deve essere esercitato nella massima trasparenza e correttezza. Invito, quanti in questo momento si sentono offesi e indignati, ad abbassare i toni. Tutti noi amiamo Bagnara e nessun atto potrebbe essere rivolto ad un fine opposto. Alla nuova amministrazione rinnovo l’augurio di continuare a governare il paese mettendo in campo tutte le forze per la realizzazione degli impegni presi con i cittadini. Lasciamo alla giustizia il compito di fare chiarezza.